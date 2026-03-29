Pobjeda Splita, preokret Samobora

Košarkaši Splita i Samobora upisali su ove nedjelje pobjede u utakmicama 26. kola domaćeg prvenstva, Splićani su pobijedili Alkar s 80-64 (23-18, 16-20, 21-9, 20-17), dok je Samobor u gostima bio bolji od Zaboka s 89-82 (13-25, 24-20, 27-27, 25-10).

Sinjski Alkar se odlično držao na gostovanju kod favoriziranog Splita tijekom uvodne dvije četvrtine. Split se nije uspio odlijepiti te je odmor dočekao uz minimalnu prednost od 39-38. U nastavku je na površinu isplivala kvaliteta i Split je vrlo jednostavno ostvario očekivanu pobjedu.

Prvi strijelac Splićana je bio Antonio Sikirić s 19 poena, a tome je dodao i četiri skoka. Demajeo Wiggins je ubacio 13 poena za domaći sastav. Prvi strijelac Alkara bio je Deantoni Gordon s 12 koševa, a ostvario je i pet skokova.

Samobor je u gostima pobijedio Zabok 89-82 nakon što je odlično odradio posljednju četvrtinu koju je dobio s 25-10, čime je došao do potpunog preokreta. Zabok je prvu četvrtinu dobio s 25-13 te je vodio sve do završnice utakmice koja je u potpunosti pripala gostima.

Ante Perkušić je s 34 poena bio uvjerljivo najbolji igrač poraženog sastava, dok je Pavao Paić ubacio 20 poena uz tri asistencije i devet skokova.

U sastavu Samobora Lovro Mandalinić je postigao 15 poena uz tri skoka, dok su Dino Cinac i Marat Kos postigli po 14 poena. Cinac je uz to ostvario tri asistencije i deset skokova.

Ranije u nedjelju su košarkaši Zadra potvrdili dominaciju u domaćem prvenstvu novom pobjedom, u svojim su Jazinama svladali Dinamo-Zagreb s 99-79 (18-16, 29-21, 29-19, 23-23). Ponovno je kod Zadra bio najbolji Vladimir Mihailović koji je postigao 20 poena uz četiri asistencije. Marko Ramljak je ubacio 13 poena uz tri asistencije i šest skokova, dok je Boris Tišma ubacio 14 koševa. U redovima gostujućeg sastava Delonnie Hunt je postigao 16 poena, a Roko Rogić 11 uz tri asistencije.

Na ljestvici vodi Zadar s omjerom 23-3. Slijede Split s 18-6 i Cibona s 18-8. Samobor sada ima 15 pobjeda i 11 poraza, a Zabok omjer 14-12. Dinamo-Zagreb je na omjeru 10-15, dok su iza njega Cedevita Junior sa 6-19 i Šibenka s 5-21.

