Plesala hip-hop, a danas je u hrvatskoj reprezentaciji: 'U Livnu nisam imala širok izbor'

Odbojkašice Hrvatske danas putuju u Japan, u Nagoyu gdje će od 30. svibnja od 4. lipnja odigrati četiri utakmice u Ligi nacija, najjačem odbojkaškom natjecanju nakon Olimpijskih igara. Naime, u Ligi nacija sudjeluje 16 najboljih svjetskih ekipa od kojih 12 ima zaštićeni status, a preostale četiri bore se za ostanak. Hrvatska će odigrati susrete protiv Bugarske, Njemačke, Japana i Brazila.

Plesala street dance

Samante Fabris nema, ona će se priključiti reprezentaciji tek na Euru u rujnu. Umjesto nje kao prva dijagonala nametnula se Andrea Mihaljević koja ima samo 20 godina. Već na prijateljskim utakmicama prošlog tjedna protiv Italije i Kanade nametnula se kao naš najbolji scorer.

– Da mi je netko prije godinu dana rekao da ću igrati za seniorsku reprezentaciju u prvoj postavi, i to još u Ligi nacija, ne bih vjerovala. Bila sam prije dvije godine na šest utakmica Zlatne lige, ali doista ovo nisam očekivala. Žao mi je što nema Fabris, mislim da bi mogla puno toga naučiti od nje – kaže Andrea.

Rodom je iz Livna pa je njezin prvi klub bio domaći Troglav.

– Pokušavala sam trenirati košarku, ali mi se nije dopalo. Inače, jako dugo sam plesala latinskoameričke plesove, street dance, hip-hop. Na kraju je odbojka postala sport broj jedan. Nisam ni imala nešto širok izbor sportova u Livnu. Sa samo 15 godina otišla sam u Zagreb gdje sam igrala za juniorke Mladosti. Potom sam tri sezone provela u Dinamu, a prošle godine vratila sam se u Mladost s kojom sam ove sezone osvojila oba domaća trofeja – rekla je Andrea.

Jedina ste sportašica u obitelji?

– Jedina koja se trenutno ozbiljno bavi sportom. Mlađa sestra Ivana također je trenirala odbojku, ali više nije u sportu. Brat Mihael nešto malo trenira košarku. Cijela obitelj živi u Livnu i kada igramo u Splitu ili Kaštelima, dođu me gledati. Zagreb je ipak predaleko da bi išli na utakmicu – rekla je Andrea.

Što studirate?

– Geodeziju. Zanima me matematika, sve što ima veze s brojkama.

Igrate na mjestu dijagonale, bole li vas ruke nakon utakmice?

– Ne. Navikla sam se. U Dinamu sam znala ispucati po 60 lopti u napadu, u Mladosti nešto manje, a u reprezentaciji se ta broj vrti između 20 i 30 lopti po susretu.

Kakva su vaša očekivanja od Lige nacija?

– U Ligi nacija nema lakih suparnika i svaka će nam utakmica biti izuzetno teška. Mlade smo, bez previše iskustva, a nema ni Fabris. Cilj je izboriti ostanak kako god znamo. Dobro je što će nam se za turnir u Brazilu priključiti Lucija Mlinar, a za turnir u Tajlandu Božana Butigan.

Žele domaćinstvo

Igrate na tri kontinenta, koje vas putovanje posebno veseli?

– Ono u Tajland. Privatna želja mi je bila da jednog dana odem tamo i sada mi se pružila prilika. Neće biti loše ni u Japanu, a ni u Brazilu – zaključila je Andrea.

Nakon turnira u Nagoyi slijedi povratak u Zagreb 5. lipnja. Tu će djevojke trenirati do odlaska na drugi turnir u Brazil koji će se igrati od 13. do 18. lipnja. Tamo će Hrvatska igrati protiv SAD-a, June Koreje, Srbije i Tajlanda. Vraćaju se 20. lipnja, a posljednji turnir na rasporedu je od 27. lipnja do 2. srpnja u Bangkoku gdje ćemo igrati protiv Kanade, Nizozemske, Italije i Turske.

– Cijela ova priča oko Lige nacija Savez košta između 700 i 800 eura. Nadam se da bismo sljedeće sezone uz pomoć Vlade i HOO-a mogli biti domaćini jednog turnira LN-a – kaže Frane Žanić, predsjednik Saveza.