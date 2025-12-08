Naši Portali
POSTAO EUROPSKI PRVAK

Predsjednik Sabora čestitao Jeri Hribaru

Zagreb: Plivački olimpijac Jere Hribar vratio se s Olimpijskih igara
Foto: Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Hina
08.12.2025.
u 11:27

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković uputio je čestitku hrvatskom plivaču Jeri Hribaru na medaljama osvojenim na Europskom prvenstvu u plivanju na 25-metarskim bazenima.

"Poštovani i dragi Jere, uime Hrvatskoga sabora i osobno od srca Vam čestitam na osvajanju triju medalja na Europskom prvenstvu u plivanju na 25-metarskim bazenima u poljskom Lublinu. Brončanoj medalji u štafeti na 4x50m slobodno jučer ste pridružili srebro osvojeno na 100m slobodno, a nakon više postavljenih novih državnih rekorda fantastični tjedan u Lublinu zaokružili ste najsjajnijim odličjem, u disciplini 50m slobodno," stoji u priopćenju.

"Hrvatsko ste plivanje tako vratili u sam europski vrh. Uvjeren sam kako su Vaša vrhunska plivačka vještina, fizička pripremljenost i mentalna čvrstoća prikazane u Poljskoj najbolje jamstvo novih uspjeha na budućim natjecanjima. Neka vas u nastavku karijere prati obilje zdravlja i visoka motivacija za nova sportska postignuća, na veselje i ponos svih ljubitelja sporta u našoj Domovini. Još jednom iskreno čestitam Vama, Vašim reprezentativnim kolegama te cjelokupnom stožeru reprezentacije i Hrvatskom plivačkom savezu," navodi se u priopćenju predsjednika Hrvatskog sabora.

Mladi hrvatski plivač je u nedjelju osvojio je naslov europskog prvaka u plivanju na 50 metara slobodno na EP u 25-metarskim bazenima u Lublinu.

Hribar je sjajnom završnicom slavio s vremenom 20.70 sekundi čime je izjednačio hrvatski rekord Duje Draganje, te je za 11 stotinki nadmašio Francuza Maximea Grousseta i Ukrajinca Nikitu Šeremeta koji su podijelili drugo mjesto. Šeremet je pritom postavio i novi svjetski juniorski rekord.

Hribar je tako kompletirao set medalja na EP u Lublinu, nakon bronce u štafeti 4x50m slobodno i srebra na 100m slobodno.
