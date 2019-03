Plavi su u mislima već bili na putu u London, derbi završio bez pogodaka

U srijedu se u Splitu igra veliki derbi između Hajduka i Dinama. Koliko god su plavi daleko ostavili svoju pratnju, a pogotovu Hajduk, ipak je to utakmica koja bi trebala biti poslastica.

U uvertiri tom susretu su u Zagrebu na stadionu Hitrec-Kacian igrale druge momčadi Dinama i Hajduka. Taj drugoligaški susret bio je poprilično tvrd, s jako malo udaraca u okvir i na kraju je završio s 0:0.

Druga momčad Hajduka bila je nešto bolja, imala je značajniji posjed lopte i priliku kakva se rijetko propušta.

Naime, u 29. minuti Splićani su imali zicer, Michele Šego je na četiri metra od gola bio sam kao duh, ali vratar Dinama Dinko Horkaš mu je to čudesno obranio. No, lopta se vratila Šegi koji je sad tukao s metra i Horkaš je i to ‘skinuo’ te spasio plavu momčad.

Mogli su i Dinamo i Hajduk do pobjede iz tih nekoliko situacija koje su mirisale na pogodak, no na kraju je svakome pripao po bod.

Igrači Dinama možda su mislima već pomalo bili u Londonu jer slijedi im četvrtfinalna utakmica Lige prvaka mladih s Chelseajem, a i neke igrače je jučer poštedio trener Igor Jovićević.

Dinamo je na četvrtom mjestu s 30 bodova, vodeći Šibenik ima 35, Varaždin 32, Osijek 2 ima 31, no Dinamo ima utakmicu manje od njih. Hajduk 2 je šesti s 24 boda.

Napomenimo da je utakmicu dobro vodila sutkinja Ivana Martinčić iz Koprivnice, talentirana sutkinja koja je već sudila finale Europskog prvenstva za žene do 19 godina, sudila je i Ligu prvakinja za žene, a redovno sudi u ovoj drugoj HNL.