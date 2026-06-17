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UMJESTO TRENINGA

Englezi koriste pauzu: Nova zatvorena utakmica nakon ogleda s Hrvatskom

(SP)U.S.-DALLAS-FOOTBALL-FIFA WORLD CUP-PRESS CONFERENCE-ENGLAND
Jia Haocheng/XINHUA
VL
Autor
Luka Zovko
17.06.2026.
u 14:52

Englesku nakon ogleda s Hrvatskom očekuje gotovo tjedan dana odmora prije drugog nastupa u skupini, kada će se u Bostonu sastati s Ganom

Engleska reprezentacija odigrat će već sutra novu utakmicu, nakon što ih večeras očekuje dvoboj s Hrvatskom. Engleski izbornik, Thomas Tuchel, potvrdio je kako će njegova momčad u četvrtak odigrati još jednu utakmicu zatvorenog tipa u Kansas Cityju, namijenjenu prvenstveno igračima koji neće dobiti veću minutažu u susretu protiv Hrvatske.

Iako suparnik još nije službeno potvrđen, prema navodima ESPN-a, u tijeku su pregovori s MLS sastavom Sporting Kansas Cityjem. Cilj je omogućiti dodatne natjecateljske minute nogometašima koji neće biti među glavnim opcijama u prvoj utakmici Svjetskog prvenstva.

Englesku nakon ogleda s Hrvatskom očekuje gotovo tjedan dana odmora prije drugog nastupa u skupini, kada će se u Bostonu sastati s Ganom. Zbog toga stručni stožer želi održati ritam i natjecateljsku spremu cijelog kadra.

"Planiramo organizirati utakmicu nakon susreta s Hrvatskom. Između dvije službene utakmice imamo dovoljno vremena i želimo ga iskoristiti na najbolji mogući način. Nogometaši koji neće puno igrati trebaju osjetiti pravi natjecateljski intenzitet, a to se ne može u potpunosti nadomjestiti treninzima", rekao je Tuchel.

Sličan model Englezi su već primijenili prošlog tjedna. Dan nakon pobjede protiv Kostarike u Orlandu odigrali su trening-utakmicu protiv Miami FC-a te slavili rezultatom 6:0.

"Takav pristup pokazao se korisnim nakon utakmice s Kostarikom i očekujem da ćemo ga još jednom provesti nakon dvoboja s Hrvatskom", zaključio je engleski izbornik.

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SP 2026.

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