Tko je upravljao katamaranom u trenutku sudara? Božinović otkrio detalje uhićenja člana posade

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović nakon sjednice Vlade potvrdio je da je u slučaju teške pomorske nesreće kod Splita uhićena jedna osoba te da dosadašnji rezultati istrage upućuju na moguće propuste tijekom upravljanja katamaranom. Govoreći o okolnostima tragedije u kojoj su poginule četiri osobe, Božinović je kazao kako postoje indicije da tijekom plovidbe nisu poduzete sve potrebne mjere kako bi se izbjegao sudar.

"Koliko je meni poznato, prema do sada utvrđenim činjenicama, postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara. U tom smislu došlo je do kršenja propisa vezanih uz sigurnost plovidbe, što je za posljedicu imalo sudar i smrt četiri osobe", rekao je Božinović.

Na pitanje odnosi li se uhićenje na prvog časnika katamarana, ministar nije izravno potvrdio identitet osumnjičenog, no naveo je kako prema njegovim informacijama kapetan u trenutku nesreće nije upravljao plovilom. "Mislim da kapetan tada nije upravljao katamaranom, a prvi časnik je osoba koja može preuzeti upravljanje brodom i zamijeniti kapetana", dodao je.

Podsjetimo, splitsko-dalmatinska policija ranije je izvijestila kako je nakon višednevne istrage uhićen 33-godišnji hrvatski državljanin zbog sumnje da je povezan s jednom od najtežih pomorskih nesreća posljednjih godina na Jadranu. Nad njim se provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protiv sigurnosti prometa, odnosno ugrožavanja posebnih vrsta prometa. "U ovom trenutku provodi se kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjim državljaninom Hrvatske koji je uhićen zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo protiv sigurnosti prometa – ugrožavanje posebnih vrsta prometa. Nakon dovršetka istraživanja, uz kaznenu prijavu bit će predan pritvorskom nadzorniku", priopćili su ranije iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Teška pomorska nesreća dogodila se 14. lipnja oko 11.40 sati u akvatoriju između Šolte i Brača. U sudaru putničkog katamarana, koji je plovio na liniji Split-Hvar, i jedrilice s osam čeških državljana život su izgubile četiri osobe s jedrilice. Na katamaranu se u trenutku nesreće nalazilo 118 putnika i sedam članova posade. Potraga za posljednjom nestalom osobom trajala je satima, a ronioci su na dubini većoj od 50 metara pronašli potonulu jedrilicu i tijelo četvrte žrtve.