Vatreni koji je srušio Engleze: Ljudi i danas pričaju o toj utakmici, a bude li danas igrao Musa...

Kada se sjetite imena Mladena Petrića, najprije vam vjerojatno na um pada onaj pogodak kojim je na Wembleyu srušio Englesku (3:2). Tu noć u studenome u posljednjem kolu kvalifikacija za EP, hrvatski navijač ne zaboravlja. Naš bivši sjajni reprezentativni napadač bio je, stoga, logičan izbor za ovaj razgovor.

Koliko ste ovih dana promišljali o našoj prvoj utakmici na turniru i otvaranje protiv Engleske, odnosno, vaših posebnih iskustava protiv te nogometne velesile?

SP je nešto drugo

- Naravno, uvijek se to nekako spominje kada god igramo protiv Engleske. Ljudi stalno pričaju o toj utakmici na Wembleyu. I ja se nekako u tim okolnostima sjetim naše pobjede. Jedva čekam da krenemo u akciju. Nestrpljiv sam vidjeti gdje smo, u kakvom stanju. Prijateljske utakmice uoči turnira bile su u redu. No svjetsko prvenstvo je nešto potpuno drugo. Prva utakmica odmah je protiv velikog i teškog suparnika. Bit će to pravi test i realna ocjena gdje se nalazimo - počeo je Mladen Petrić.

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Koliki nam je problem činjenica da se neki ključni igrači tek vraćaju od ozljede i možemo li zbog toga uopće biti konkurentni Englezima u smislu fizičke izvedbe?

- To će sigurno biti važan faktor. Jer, uvijek je teško kada ti važni igrači nisu na optimalnoj razini. Bez obzira koliko su ti opcije na klupi dobre, ne možeš u potpunosti nadoknaditi takav hendikep. Osjetljivo je razdoblje kada se igrač vraća iz ozljede, no sigurno neće igrati igrači koji nisu na optimalnoj razini. Jer, u takvim utakmicama zaista morate biti na 100 posto, inače, jako teško se možete nadati nečemu. Jasno, bit će nam hendikep ne budu li rekonvalescenti na optimalnoj razini, no imamo dovoljno kvalitete. Ne brinem se, možemo napraviti pozitivan rezultat.

Engleski izbornik napravio je neke revolucionarne poteze, pozvao je devetoricu debitanata, riješio se nekih ozbiljnih igrača, može li sada imati problema sa stvaranjem nove energije? Možda je to voda na naš mlin...

- Može im biti problem, sigurno ali i nešto pozitivno. Jer, svi novi igrači htjet će se pokazati i u takvim okolnostima dolazi ta neka nova energija o kojoj pričate. Imaju trenera koji je iskusan, dobar, dosta je toga već osjetio i zna pobjeđivati. Engleska će, kao i na svim natjecanjima, u mojim će očima biti među favoritima. Oni imaju odličnu momčad. Iako, već duže nisu ništa osvojili, ova momčad je snažna na svim razinama.

Kako bismo, dakle, trebali zaigrati danas protiv Engleza, vjerojatno pametno, pragmatično, iza lopte, opušteno...?

- Gledajte, iza lopte morate biti kada igrate protiv bilo koje momčadi. Morate stajati dobro u defenzivi, ne smijete im dati da dođu lagano do šanse za pogodak. S druge strane, moramo inzistirati na elementima igre u kojima smo dobri, a to je posjed lopte i naša kreacija. Dakle, ono što nas je vodilo sve ove godine na velikim natjecanjima, naša tehnička briljantnost s loptom. Taj adut moramo iskoristiti i onda pokušati naprijed stvoriti šanse.

Dosta se pričalo o našim problemima u obrani i taktičkim varijantama s trojicom ili četvoricom, no naša najveća širina ipak je u raznovrsnosti veznog reda?

Sjajan vezni red

- Pa dobro, slažem se. No i druge momčadi imaju dobar vezni red, poput Portugala ili Francuske. Sigurno smo među najboljima, a pogotovo zbog činjenice da u veznom redu, osim kvalitete, imamo iskustva. Tu smo među najboljima.

Što je imala vaša generacija koja je slavila na Wembleyu protiv Engleske?

- Imala je, prije svega, iznimnu kvalitetu. Naravno, posebnu energiju i taj X-faktor o kojem se priča. To su imale i sve generacije naših reprezentacija. Imali smo posebno ozračje u kojem se osjetilo posebno zajedništvo i kohezija u momčadi. Svi smo bili kao jedan. Imali smo puno igrača koji su individualnom kvalitetom mogli odlučiti utakmicu. Baš kao i danas. Mi smo i tada imali momčad koja je mogla napraviti nešto veliko. Malo smo bili nesretni na Europskom prvenstvu. No, ta se momčad zaista mogla mjeriti sa svim najvećim nogometnim nacijama.

Dosta se polemizira o tome koliko smo raznovrsni u igri prema naprijed. Pored Ivana Perišića, na krilnoj poziciji imamo još samo Marca Pašalića, s nekim prirodnim karakteristikama za tu taktičku varijantu. U napadu imamo Antu Budimira koji igra u životnoj formi, no možda Zlatko Dalić najprije s Petrom Musom namuči Engleze, pa ih dokrajči Budimir. Je li to možda recept za Engleze?

- Sigurno neće samo to biti dovoljno da ih nadmudrimo. Bude li igrao Musa, neće mu samo zadaća biti umoriti Engleze. On igra zato što je izbornik Dalić uvjeren da ima kvalitetu i da je pravi izbor za tu utakmicu. Kada govorimo o krilima ili napadačima, jasno je da nemamo rješenja kakva smo imali nekada, napadače u najboljim europskim klubovima. No, sve su to dobri igrači u Dalićevom rosteru, sigurno ne bi bili u reprezentaciji da nemaju tu kvalitetu. No, nije uvijek važno gdje igraš, jer će se netko na ovom SP-u pokazati i napraviti transfer.

Kakav vam je, dakle, osjećaj kada je hrvatska reprezentacija u pitanju, ne samo uoči Engleske, već ukupno cijelog turnira u Americi?

- Uoči zadnjeg Svjetskog prvenstva nisam bio potpuno uvjeren da ćemo doći do medalje. Jer, neki su važni igrači otišli iz reprezentacije. Sada imamo važne igrače, koji su godinama nosili reprezentaciju, na leđima imaju već i neke godine. Kao Modrić i Perišić. To su već neke godine koje će se osjetiti na takvom turniru.

Kada biste htjeli dati savjet igračima koji će danas istrčati protiv Engleske, kako bi on glasio?

- Ne znam, jedino da budu hrabri i da uživaju u utakmici.

Ležerno i opušteno?

- Pa opušteno baš i ne možete pobjeđivati na svjetskom prvenstvu. Kazao bih im da vjeruju u sebe! - zaključio je Petrić.