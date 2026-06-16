Englezi nasamareni uoči utakmice s Hrvatskom: Kane i društvo potpisali američku Deklaraciju o neovisnosti

Nogometna reprezentacija Engleske postala je dio viralne šale na društvenim mrežama nakon što su najveće zvijezde momčadi u reprezentativnoj bazi nesvjesno potpisale kopiju poznate američke Deklaracije o neovisnosti.

"Gordi Albion" trenutačno boravi u Kansas Cityju, gdje se priprema za prvu utakmicu skupine L protiv Hrvatske. No prije nego što istrče na teren, engleski su nogometaši postali glavni akteri domišljate internetske šale koja je prikupila milijune pregleda.

Spretnom TikTok autoru uspjelo je prići reprezentativcima s hrpom papira za autograme, među koje je neprimjetno ubacio i vjernu kopiju povijesnog dokumenta iz 1776. godine kojim su Sjedinjene Američke Države proglasile neovisnost od britanske krune. Igrači su, potpuno opušteno i bez previše provjeravanja sadržaja, potpisivali papire misleći da ispunjavaju želje navijača.

Plan je uspio u potpunosti. Uz kapetana Harryja Kanea, svoj potpis na Deklaraciju o neovisnosti stavili su i Bukayo Saka, Elliot Anderson, Anthony Gordon te iskusni Jordan Henderson.

Video je munjevito postao viralan, a reakcije ljubitelja nogometa iz cijelog svijeta bile su prepune humora.

Mnogi su šalu nazvali genijalnim potezom koji je dodatno podigao atmosferu uoči velikog dvoboja protiv Hrvatske.

"Znači li ovo da sada moraju igrati za reprezentaciju SAD-a?" našalio se jedan korisnik društvenih mreža.

"Ovo je doslovno jedno od najboljih trolanja u povijesti modernog interneta. Ljudi su potpisali neovisnost svoje nekadašnje kolonije", napisao je drugi komentator.