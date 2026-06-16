Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 162
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Na rubu

Englezi nasamareni uoči utakmice s Hrvatskom: Kane i društvo potpisali američku Deklaraciju o neovisnosti

Autor
Damir Mrvec
16.06.2026.
u 15:55

Zvijezde Gordog Albiona mislile su da dijele autograme navijačima, a nesvjesno su stavile potpise na dokument kojim su SAD proglasile neovisnost od Britanskog Carstva

Nogometna reprezentacija Engleske postala je dio viralne šale na društvenim mrežama nakon što su najveće zvijezde momčadi u reprezentativnoj bazi nesvjesno potpisale kopiju poznate američke Deklaracije o neovisnosti.

"Gordi Albion" trenutačno boravi u Kansas Cityju, gdje se priprema za prvu utakmicu skupine L protiv Hrvatske. No prije nego što istrče na teren, engleski su nogometaši postali glavni akteri domišljate internetske šale koja je prikupila milijune pregleda.

Spretnom TikTok autoru uspjelo je prići reprezentativcima s hrpom papira za autograme, među koje je neprimjetno ubacio i vjernu kopiju povijesnog dokumenta iz 1776. godine kojim su Sjedinjene Američke Države proglasile neovisnost od britanske krune. Igrači su, potpuno opušteno i bez previše provjeravanja sadržaja, potpisivali papire misleći da ispunjavaju želje navijača.

Plan je uspio u potpunosti. Uz kapetana Harryja Kanea, svoj potpis na Deklaraciju o neovisnosti stavili su i Bukayo Saka, Elliot Anderson, Anthony Gordon te iskusni Jordan Henderson.

Video je munjevito postao viralan, a reakcije ljubitelja nogometa iz cijelog svijeta bile su prepune humora.

Mnogi su šalu nazvali genijalnim potezom koji je dodatno podigao atmosferu uoči velikog dvoboja protiv Hrvatske.

"Znači li ovo da sada moraju igrati za reprezentaciju SAD-a?" našalio se jedan korisnik društvenih mreža.

"Ovo je doslovno jedno od najboljih trolanja u povijesti modernog interneta. Ljudi su potpisali neovisnost svoje nekadašnje kolonije", napisao je drugi komentator.

Ključne riječi
Anthony Gordon Harry Kane Engleska nogomet

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!