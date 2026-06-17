Vatrene će se u BiH organizirano gledati od Posavine do Neuma, a posebno će biti u Dalićevu Livnu

U desetinama većinskih hrvatskih gradova u Bosni i Hercegovini večeras se organizira zajedničko praćenje utakmice hrvatske nogometne reprezentacije protiv Engleske na Svjetskom prvenstvu.

Danima se najavljuje organizirano praćenje na trgovima, u fan zonama te u ugostiteljskim objektima s velikim ekranima, od Bosanske Posavine do Neuma.

U Livnu, rodnom gradu izbornika Zlatka Dalića, na više lokacija organizirane su navijačke zone s LED ekranima za prijenos utakmice, navode lokalni mediji.

Slično je u Uskoplju u središnjoj Bosni. Nastup "Vatrenih" će se pratiti i u Čapljini rodnom gradu Josipa Šutala, u Mostaru, Širokom Brijegu, Žepču, Stocu, Vitezu i Novom Travniku. U Orašju u Bosanskoj Posavini utakmice će pratiti na otvorenom prostoru.

Jedina za sada potvrđena sredina u kojoj se organizirano navija za obje reprezentacije, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku, je u središtu grada Jajca.

Organizirana javna gledanja bosanskohercegovačke i hrvatske nogometne vrste proteklih su godina podizale napetosti u mješovitim hrvatsko-bošnjačkim sredinama. Zbog toga su redovito u pripravnosti pripadnici policije.

Nakon uspjeha Vatrenih u Rusiji prije osam godina, te četiri godine kasnije u Katru, organizirano je više dočeka hrvatskih reprezentativaca u njihovim mjestima podrijetla u BiH.