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DESETINE GRADOVA

Vatrene će se u BiH organizirano gledati od Posavine do Neuma, a posebno će biti u Dalićevu Livnu

Livno: Svečani doček Zlatka Dalića, izbornika nogometne reprezentacije
Foto: Matko Begovic/PIXSELL
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VL
Autor
Hina
17.06.2026.
u 14:30

Danima se najavljuje organizirano praćenje na trgovima, u fan zonama te u ugostiteljskim objektima s velikim ekranima, od Bosanske Posavine do Neuma.

U desetinama većinskih hrvatskih gradova u Bosni i Hercegovini večeras se organizira zajedničko praćenje utakmice hrvatske nogometne reprezentacije protiv Engleske na Svjetskom prvenstvu. 

 Danima se najavljuje organizirano praćenje na trgovima, u fan zonama te u ugostiteljskim objektima s velikim ekranima, od Bosanske Posavine do Neuma.

U Livnu, rodnom gradu izbornika Zlatka Dalića, na više lokacija organizirane su navijačke zone s LED ekranima za prijenos utakmice, navode lokalni mediji.

Slično je u Uskoplju u središnjoj Bosni. Nastup "Vatrenih" će se pratiti i u Čapljini rodnom gradu Josipa Šutala, u Mostaru, Širokom Brijegu, Žepču, Stocu, Vitezu i Novom Travniku. U Orašju u Bosanskoj Posavini utakmice će pratiti na otvorenom prostoru. 

Jedina za sada potvrđena sredina u kojoj se organizirano navija za obje reprezentacije, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku, je u središtu grada Jajca.  

Organizirana javna gledanja bosanskohercegovačke i hrvatske nogometne vrste proteklih su godina podizale napetosti u mješovitim hrvatsko-bošnjačkim sredinama. Zbog toga su redovito u pripravnosti pripadnici policije. 

Nakon uspjeha Vatrenih u Rusiji prije osam godina, te četiri godine kasnije u Katru, organizirano je više dočeka hrvatskih reprezentativaca u njihovim mjestima podrijetla u BiH.  

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Livno: Svečani doček Zlatka Dalića, izbornika nogometne reprezentacije
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Ključne riječi
Hrvatska reprezentacija BiH Zlatko Dalić

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