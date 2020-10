'Platio sam djevojci da šuti o trudnoći, s prostitutkama je bilo lakše...'

Bivši napadač Arsenala Nicklas Bendtner (32) nedavno je objavio svoju autobiografiju u kojoj je otkrio i detalje svog "ljubavnog" života.

Danski napadač poznat je po tome što je volio izlazi, odavati se alkoholu i kocki, a žene... Eh, žene su mu bile najveća ovisnost.

Popularni Lord trenutno igra za jednog danskog niželigaša- Tarnby, iako su mu mnogi predviđali blistavu karijeru i vidjeli ga kao jednoga od najboljih napadača na svijetu.

- Jedna od djevojaka sa kojom sa bio mi je došla i rekla da je trudna, ali da postoji cijena koju mogu platiti kako bi se to zataškalo. Pitao sam je što to znači, a ona je odgovorila da joj moram platiti nove grudi. I eto, nazvao sam estetskog kirurga i rekao da odradi posao - priznao je Lord pa ispričao još jednu priču:

- Sjećam se da je jedna bacila kamen i razbila staklo mog Porschea. Bio sam u stanu i čuo je kako vrišti, ali nisam htio izaći. Otišla je kada je shvatila da je ne želim vidjeti i da nemamo o čemu razgovarati - otkrio je Danac.

Dok je igrao u Arsenalu često je posjećivao bordele.

- Ponekad vas samo slikaju dok ležite goli i onda vas ucjenjuju. Traže novac kako fotografije ne bi izašle u javnost. Ipak, drugačije je sa prostitutkama, one vas uglavnom neće odati i sve se radi u potpunoj diskreciji - iskren je Lord.

