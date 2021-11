Pippen: Mislio sam da je trener po rasnoj liniji odlučio da posljednji napad nacrta za Kukoča a ne za mene

Devetog dana studenog na policama američkih knjižara pojavit će se memoari šesterostrukog NBA prvaka Scottiea Pippena koji bi mogli zasvrbjeti neke od NBA legendi, a ponajprije njegova suigrača Michaela Jordana u čijoj je sjeni živio.



A u knjizi naslovljenoj sa "Nečuvan" negdašnji as Chicago Bullsa hrabro ističe da bez njega Jordan nikad ne bi postao superstar. Među koricama biografije, Pippen priznaje da ga je smetalo što se o njemu govorilo kao o Robinu od Batmana Jordana i da njih dvojica nikad nisu bili pretjerano bliski. A teško da će i biti s obzirom da je Pippen osudio činjenicu da je Jordan za dokumentarac "The Last Dance" utržio 10 milijuna USD a njegovi suigrači ni centa.



- U svakoj epizodi bilo je isto. Michael na pijedestalu, a njegovi suigrači tek kao sporedne uloge. Iz sezone u sezonu nama bi bile pripisane minimalne ili nikakve zasluge, ali bismo zato bili kritizirani kada bismo izgubili utakmiccu. Michael je mogao pogoditi samo šest šuteva od 24, izgubiti pet lopti no on bi u očima novinara i publike koji su ga obožavali bio "Gospodin Nepogrešivi" - napisao je Pippen i svoj odnos sa "Najvećim" ovako definirao:

- Michael i ja nismo bliski i nikad nismo bili.



Zapravo, iz svega onoga što nam je Toni Kukoč govorio za svoj odnos s Pippenom, a smatrao ga je suigračem na kojeg se, u svoje prve dvije sezone u Bullsima, najviše mogao osloniti, čini se da je Scottie imao znatno bolji odnos sa svojim hrvatskim suigračem. Bez obzira na onu ne(s)pretnu epizodu u utakmici protiv Knicksa kada je trener Phil Jackson upravo Kukoča izabrao za igrača koji će završiti posljednji napad. A zbilo se to u trećoj utakmici polufinala Istočne konferencije igrane 1994., dakle u vrijeme kada među čikaškim "Bikovima" nije bilo Jordana.



- Jako me pogodilo to kada je Jackson izabrao Tonija za taj posljednji napad a ne mene kao glavnog igrača te momčadi pa mi je trebalo objašnjenje zašto je tome bilo tako. U to vrijeme, rekao sam sam sebi, da je trenerova odluka zacijelo bila rasistički motivirana a tek kada sam svoje riječi vidio u novinama shvatio sam da sam pogriješio - priznaje Pippen u biografiji.



Da bi se osjećao više željenim i bolje plaćenim, a dobio je petogodišnji ugovor vrijedan 67 milijuna USD, Pippen je 1999. preselio u Houston Rocketse gdje se suočio s novim superstarom. Radovao se radu s Charlesom Barkleyjem no umjesto da uoči sezone trenira sa suigračima on je rađe igrao golf sa Michaelom Jordanom i Pippenu se to nije sviđalo.