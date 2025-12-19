Naši Portali
Marjan Čakarun

Cibona dovela iskusno ime, stigao je 35-godišnji Zadranin

storyeditor/2025-05-01/CibonaABAliga1_pxl_spo_010525.jpg
Sanjin Strukic/Pixsell
VL
Autor
Hina
19.12.2025.
u 17:29

Zagrebačka Cibona službeno je objavila dolazak 35-godišnjeg Marjana Čakaruna, iskusnog hrvatskog košarkaša i  dugogodišnjeg člana regionalne i europske košarkaške scene.

Rođeni Zadranin Čakarun, koji igra na poziciji centra, iza sebe ima bogatu profesionalnu karijeru tijekom koje je nastupao u Hrvatskoj, Sloveniji, Španjolskoj i Mađarskoj. Među klubovima u kojima je ostavio značajan trag ističu se Borik Puntamika, Kvarner 2010, Helios Suns, Manresa, Koper Primorska i Szolnoki Olaj, s kojima je osvajao nacionalne trofeje.

Dolaskom u Cibonu Čakarun donosi dodatnu čvrstinu u reketu, iskustvo igranja na visokoj razini te liderske kvalitete koje će biti važan oslonac momčadi u domaćim i međunarodnim natjecanjima.

„Već duže vrijeme smo na tržištu osluškivali što se tiče ponuda za visoke pozicije. Nismo previše dvojili kada smo čuli ime Marjan Čakarun. Očekujemo od njega određeno iskustvo, pomoći će u liderstvu i siguran sam da je on točno što našoj momčadi treba“, rekao je sportski direktor Cibone Marin Rozić.

„Prije svega veselim se novim izazovima te prilici da s radom, iskustvom i zalaganjem doprinesem uspjehu momčadi. Iznimno sam motiviran i jedva čekam utakmice“ izrazio je Čakarun zadovoljstvo pri potpisivanju ugovora.

