Koliko zapravo znamo o senzoru u lopti, čijim se očitanjima danas vjeruje više nego vlastitim očima?

To se dogodilo gotovo neprimjetno. Dok je nogometna javnost godinama raspravljala o VAR-u, povlačenju linija zaleđa i sve većem broju kamera na stadionima, razvijala se tehnologija koja je otišla korak dalje. Prvi put u povijesti sama je lopta postala izvor podataka. Senzor ugrađen u njezinu unutrašnjost počeo je bilježiti svaki dodir, svaku promjenu ubrzanja i svaki udarac, a ti su podaci postali dio sustava koji odlučuje o zaleđu i drugim ključnim situacijama na utakmici.



Ovogodišnje Svjetsko prvenstvo pokazalo je koliko takva promjena može biti utjecajna. Hrvatska je protiv Portugala u dvoboju šesnaestine finala ostala bez pogotka za izjednačenje nakon što je Connected Ball Technology registrirao minimalan dodir lopte s kosom Igora Matanovića. Televizijske snimke nisu dale jednoznačan odgovor je li kontakta doista bilo, ali upravo je taj trenutak sustav odredio kao početak akcije u kojoj se Mario Pašalić našao u zaleđu. Nekoliko dana poslije uslijedio je sasvim drukčiji slučaj. Norveški reprezentativci tvrdili su da je u dvoboju četvrtfinala lopta koja je prethodila akciji za engleski pogodak pogodila kabel spider-cama. Connected Ball Technology nije zabilježio nikakav kontakt, Fifa je ostala pri odluci da je pogodak regularan, a rasprava se nastavila dugo nakon završetka utakmice.