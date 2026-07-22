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TEHNOLOGIJA OBILJEŽILA SP

Koliko zapravo znamo o senzoru u lopti, čijim se očitanjima danas vjeruje više nego vlastitim očima?

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Autor
Edi Džindo
22.07.2026.
u 07:00
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Oba senzora rade frekvencijom od 500 herca, što znači da svake dvije milisekunde rade novo očitanje

To se dogodilo gotovo neprimjetno. Dok je nogometna javnost godinama raspravljala o VAR-u, povlačenju linija zaleđa i sve većem broju kamera na stadionima, razvijala se tehnologija koja je otišla korak dalje. Prvi put u povijesti sama je lopta postala izvor podataka. Senzor ugrađen u njezinu unutrašnjost počeo je bilježiti svaki dodir, svaku promjenu ubrzanja i svaki udarac, a ti su podaci postali dio sustava koji odlučuje o zaleđu i drugim ključnim situacijama na utakmici.

Ovogodišnje Svjetsko prvenstvo pokazalo je koliko takva promjena može biti utjecajna. Hrvatska je protiv Portugala u dvoboju šesnaestine finala ostala bez pogotka za izjednačenje nakon što je Connected Ball Technology registrirao minimalan dodir lopte s kosom Igora Matanovića. Televizijske snimke nisu dale jednoznačan odgovor je li kontakta doista bilo, ali upravo je taj trenutak sustav odredio kao početak akcije u kojoj se Mario Pašalić našao u zaleđu. Nekoliko dana poslije uslijedio je sasvim drukčiji slučaj. Norveški reprezentativci tvrdili su da je u dvoboju četvrtfinala lopta koja je prethodila akciji za engleski pogodak pogodila kabel spider-cama. Connected Ball Technology nije zabilježio nikakav kontakt, Fifa je ostala pri odluci da je pogodak regularan, a rasprava se nastavila dugo nakon završetka utakmice.

Ključne riječi
lopta čip SP 2026.

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