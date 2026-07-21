Britanski novinar žestoko opleo po Messiju: 'On je prevarant i nije ni u top 5'

Dugogodišnji kolumnist Daily Maila, poznat po praćenju boksa i nogometa, objavio je tekst u kojem je vrlo oštro kritizirao argentinskog kapetana. Sam naslov kolumne odmah je privukao pažnju: "Prevarant Messi više nije ni u top 5 najboljih igrača svih vremena".

U svojoj kolumni nije problematizirao samo Messijeve individualne kvalitete, već i njegovu ulogu u argentinskoj reprezentaciji tijekom posljednjeg Svjetskog prvenstva. Posebno se osvrnuo na kontroverze oko ponašanja argentinske momčadi u finalu protiv Španjolske, smatrajući da je način igre i ponašanja dijela igrača narušio sliku reprezentacije.

JEFF POWELL MBE: Why unapologetic imposter Lionel Messi is now not even in the top five players of all time - and will forever be tainted as the leader of Argentina's brutes in ugliest World Cup final ever https://t.co/cFA1EteYJU — Daily Mail Sport (@MailSport) July 20, 2026

"Na stadionu se nakratko pojavila fotografija istinski najvećeg nogometaša svih vremena, bez njegova imena, prije nego što je momčad predvođena lažnim pretendentom na to prijestolje oskvrnula njegovu predivnu igru", napisao je Powell.

Britanski novinar pritom je jasno dao do znanja da Messija ne stavlja na sam vrh povijesne ljestvice. Iako nije osporio njegovu veličinu i nevjerojatne brojke, smatra da postoji više igrača koji zaslužuju mjesto ispred njega.

Njegove tvrdnje očekivano su izazvale burne reakcije među nogometnim navijačima. Dok jedni smatraju da je riječ o nepotrebnoj provokaciji prema igraču koji je osvojio gotovo sve što se može osvojiti, drugi ističu da je upravo ovakva rasprava dokaz koliko je Messijeva karijera ostavila dubok trag u nogometnoj povijesti.