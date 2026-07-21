Igor Štimac objavio veliku analizu SP-a i poslao oštru poruku Fifi: 'Vratite nam nogomet i nestanite'

Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. završilo je prije dva dana pobjedom Španjolske nad Argentinom. Na kraju se ispostavilo kako je najbolja momčad slavila što je barem na trenutak zasjenilo sve kontroverze koje su obilježile ovaj turnir i pokazalo se kako sportska pravda ipak postoji. Sve ostalo što se događalo na i izvan terena još će se dugo pamtiti.

Svoj osvrt na netom završeni turnir dao je bivši hrvatski izbornik, uvijek iskreni, Igor Štimac koji je na Facebooku objavio svoju 'navijačku analizu' cijelog Mundijala.

- Konačno je završilo mučenje i degradiranje najvećeg svjetskog sportskog događaja pod nazivom SP u nogometu. Jednom davno bilo je to natjecanje koje je privlačilo publiku, danas je odbija. Jednom davno igralo se za prestiž, danas je važniji profit. Jednom davno suci su griješili iskreno, danas je to rijedak slučaj.

Svijet u šoku zbog sramotne igre Argentine, ali ovo im nije prvi put da su to učinili Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Jednom davno tehnologija je trebala pomoći istini, a danas je u službi "viših interesa". Jednom davno pravila su bila ista za sve, a danas su instrument profita. Jednom davno vrijeme pauze u poluvremenu trajalo je 15 minuta, a danas traje koliko treba Infantinu. Jednom davno moglo se vjerovati vlastitim očima, a danas nas pored zdravog vida prave slijepcima.

Jednom davno važna je bila igra, a danas je važnija traka duginih boja. Jednom davno utakmica za 3. mjesto je značila prestiž, a danas je rekreacija. Mogao bih nabrajati do sutra, ali nema smisla - započeo je Štimac.

- Na žalost svih nas koji iskreno volimo ovu igru ovo će SP ostati upamćeno samo po skandaloznim odlukama glavnog čovjeka organizacije i neobjašnjivim sudačkim kriterijima u previše utakmica kako bi to bila slučajnost. Gospodo, toliko ste zas**li da ste nam uspjeli zgaditi i onog kojem smo se svi istinski divjeli, jednom davno velikog, a danas na žalost malog Lea. VRATITE NAM NOGOMET I NESTANITE! - rekao je za kraj navijačkog osvrta pa se okrenuo stručnoj analizi.

- Uistinu pozdravljam odluku o proširenju SP-a jer pokazalo se kako je puno onih "malih" koji mogu oduševiti, a igraju srcem i dušom bez kalkulacija i taktičkih filozofiranja. Bili su u velikoj mjeri pravo osvježenje ovog SP-a. Nagrade za plasman omogućit će mnogim 'malim savezima' brži razvoj i daljnji napredak.

Prvenstvo je pokazalo kako su europske momčadi veliki korak ispred 'ostatka svijeta'. Španjolska, Francuska i Engleska zasluženo u polufinalima, a da nije bilo poguranca Argentini protiv Egipta, vrlo vjerojatno bi četvrti polufinaliat bila Švicarska, koja bi se za polufinale potukla s Egiptom - rekao je pa istaknuo trenerska razočarenja na ovom prvenstvu.

- Pohvala afričkim predstavnicima koji su u znatnom broju ostvarili prolaz u eliminacijsku fazu, gdje su osobito Maroko i Egipat potvrdili nogometne vrijednosti.

Iz taktičke perspektive najveća trenerska razočarenja, uz svo dužno poštovanje, su Thomas Tuchel i Lionel Scaloni. Tuchel koji je uspio svojim odlukama osakatiti vlastitu momčad, a pogurati Argentinu u finale preranim zatvaranjem utakmice u kojoj mu je momčad besprijekorno funkcionirala do spomenutih zamjena igrača i prepuštanja inicijative protivniku.

Scaloni koji je svojom taktikom igru Argentine u finalu sveo na otužan nogomet, na igru koja je bila bogata jedino grubostima, provokacijama i nekorektnim ponašanjem. Uspio je vlastitu momčad svesti na minimum šanse za uspjeh igrom niskog bloka bez namjere iole suvislog pokušaja ugrožavanja protivničkog gola. Igra u kojoj su se nadali 'slučajnom golu' iz 'slučajnog prekida' ili preživljavanju do lutrije kaznenih udaraca.

Za kraj je pohvalio španjolskog izbornika, aktualnog svjetskog i europskog prvaka Luisa de la Fuentea.

- Današnja igra Španjolske je moderna verzija najuspješnije Barcelone, s izraženijom okomitošću i jednako dobrom defenzivnom tranzicijom kojom po izgubljenoj lopti primoraju protivnika na grešku i gubitak posjeda. Samo su 2 moguća uspješna načina igre protiv ovakve Španjolske, ovisno o kadru kojim raspolažete.

1. Igra u gustom niskom bloku s kanaliziranjem protivnika na bokove i blokiranje ubačaja s bočnih pozicija, odnosno branjenje istih kombinacijom zonskog i striktnog pokrivanja igrača u kaznenom prostoru.

Po oduzetoj lopti najvažnije je prvo dodavanje koje mora biti okomito na slobodnog igrača i koje omogućava izlaz iz zone protivničkog presinga i prijenos igre u slobodne prostore, odnosno priliku za kontranapad. Ključni aduti za uspjeh ovog modela igre su centralni napadač i krilni igrači koji osim iznimnog doprinosa u branjenju moraju biti sposobni ili kapacitirani za izvedbu napadačkih akcija.

2. Igra u srednjem bloku s jasno definiranim "okidačima" za presing (dodavanje s pozicija centralnih braniča i bekova u sredinu).

U ovom modelu bitna je brzina centralnih braniča i bekova, dobro pokretljiva i agresivna vezna linija te sposobnost krilnih igrača u igri 1 na 1 i stvaranju viška po oduzetoj lopti i igri na polukontru. Uspješnost napadačkih akcija ovisi o sposobnosti brzine izvedbe polukontre (po oduzetoj lopti nastojati što prije "probiti" zadnju liniju protivnika koja je u raširenom rasporedu).

Ovu današnju Španjolsku nije moguće nadigrati igrom visokog presinga isključivo iz razloga što danas imaju vratara Simona koji je igrač više u polju i jer bi takva igra nosila previše trošenja te otvorila mnoge prostore koje bi bilo teško braniti.

Sve čestitke Španjolskoj na zasluženo osvojenom naslovu prvaka svijeta. Luis de la Fuente je danas najbolji izbornik svijeta jer je stvorio momčad koja svojom igrom i ponašanjem plijeni i osvaja srca.

Vjera u sustav, perfektno tempiranje forme, precizna tehničko-taktička izvedba i zajedništvo. Skromnost i poniznost ovog čovjeka i velikog trenera zaslužuju svaki respekt. Kapa do poda, gospodine Luis.