Yamal otkrio emotivan razgovor s Messijem nakon finala: 'On je najbolji u povijesti'

Lamine Yamal nakon finala Svjetskog prvenstva nije skrivao koliko mu je značio susret s Lionelom Messijem, jednim od najvećih nogometaša svih vremena. Iako su se našli na suprotnim stranama u borbi za naslov svjetskog prvaka, mladi španjolski napadač istaknuo je kako mu je prvi potez nakon posljednjeg sučevog zvižduka bio otići do argentinske legende i iskazati mu poštovanje.

Yamal je priznao da mu je bilo posebno iskustvo igrati protiv Messija u tako velikom trenutku te da će riječi koje mu je Argentinac uputio nakon utakmice pamtiti cijelog života.

"Igrati protiv Lea u ovakvom trenutku bilo je nevjerojatno. On je najbolji u povijesti i netko kome sam se uvijek divio. Kada je utakmica završila, prva pomisao bila mi je otići do njega i pokazati mu svo poštovanje", rekao je Yamal.

Mladi Španjolac posebno je istaknuo Messijev odnos prema njemu nakon velikog finala. Unatoč razočaranju zbog poraza Argentine, kapetan svjetskih prvaka iz 2022. pronašao je vremena za nekoliko važnih riječi upućenih igraču koji predstavlja novu generaciju nogometa.

"Bio je nevjerojatno velikodušan prema meni. Rekao mi je da nastavim svojim putem jer budućnost pripada našoj generaciji", otkrio je Yamal.

Za 18-godišnjeg nogometaša Barcelone taj trenutak imao je posebno značenje jer je upravo Messi godinama bio uzor brojnim mladim igračima diljem svijeta, uključujući i njega samoga.

"Čuti takve riječi od njega nešto je što ću nositi sa sobom do kraja svoje karijere", poručio je Yamal.

Nakon velikog finala Yamal tako nije dobio samo medalju i uspomenu na osvajanje najvećeg reprezentativnog trofeja, nego i osobnu poruku jednog od najvećih igrača u povijesti nogometa. Za mladog Španjolca to bi mogla biti dodatna motivacija u nastavku karijere tijekom koje će upravo on pokušati postati jedno od zaštitnih lica nove generacije svjetskog nogometa.