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Oglasio se Argentinac na kojeg se ljuti cijeli svijet: Poslao je emotivnu poruku, ali jedno je izostalo

FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina
Foto: Dylan Martinez/REUTERS
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
21.07.2026.
u 16:47
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Argentinski igrači i pomoćni trener Ayala napali su igrače Španjolske dok su slavili na terenu, a tu su prednjačili Paredes i Nahuel Molina

Argentinski vezni igrač Leandro Paredes u posljednjih nekoliko dana postao je javni neprijatelj broj 1 za sve ljubitelje nogometa. Igrač Boca Juniorsa igrao je iznimno grubo tijekom finalne utakmice na Svjetskom prvenstvu protiv Španjolske te su gotovo svi navijači iznenađeni što je završio utakmicu, odnosno kako nije dobio crveni karton. Njegovo ponašanje nakon utakmice samo je pogoršalo sliku o njemu.

Argentinski igrači i pomoćni trener Ayala napali su igrače Španjolske dok su slavili na terenu, a tu su prednjačili Paredes i Nahuel Molina. Paredes je oborio i udario jednog igrača Španjolske, a drugog je hvatao za vrat prije nego je odvučen sa strane. Zato je cijeli svijet čekao da se oglasi, što se i dogodilo dva dana nakon utakmice.

Svijet u šoku zbog sramotne igre Argentine, ali ovo im nije prvi put da su to učinili

- Hvala, Argentino!!! Volim te danas i zauvijek. Danas pišem teška srca jer nismo uspjeli donijeti našoj zemlji radost koju toliko zaslužuje, ali sam ispunjen ponosom jer smo dali sve od sebe i jer se naša zastava opet vijori na samom vrhu! Hvala svima koji su bili dio ove ekipe, ovoj grupi igrača koja je dala sve od sebe da predstavlja ovaj dres, kao što su to radili do zadnje sekunde svake utakmice! Bila mi je čast biti dio najbolje argentinske reprezentacije u povijesti! - napisao je na društvenim mrežama.


Paredes je poslao emotivnu poruku i zahvalio se igračima i navijačima, ali ono što upada u oči jest što se ni u jednom trenutku nije ispričao zbog sramotnog ponašanja tijekom i nakon finala.
Ključne riječi
SP 2026. isprika argentinska nogometna reprezentacija Leandro Paredes

Komentara 1

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NI
nitkoinista
17:03 21.07.2026.

kako kazu, argentinci su temeraentni. ono je bio cisti primitivizam. temperament neandertalca

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