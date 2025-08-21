Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 91
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
NAJBOLJI IGRAČ LIGE

Perišić proglašen najboljim igračem u Nizozemskoj! Vatreni u 37. godini čini nevjerojatne stvari

Champions League - Knockout Phase Playoff - Second Leg - PSV Eindhoven v Juventus
Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS
1/3
VL
Autor
Martin Bubanović
21.08.2025.
u 13:30

Do sada je za nizozemski klub upisao 38 nastupa u kojima je postigao 17 golova i dodao 14 asistencija

Ivan Perišić prošlog se ljeta priključio nizozemskom velikanu PSV-u nakon kratke i neuspješne epizode u Hajduku. U svojoj prvoj sezoni u Eindhovenu sudjelovao je u osvajanju naslova prvaka, i to na dramatičan način, pridonoseći s devet pogodaka i devet asistencija u 27 nastupa.

Njegovi učinci često su stizali u presudnim trenucima, zbog čega je nagrađen priznanjem za najboljeg igrača nizozemske lige po izboru Transfermarkta. PSV je dodatno potvrdio njegovu vrijednost produljenjem ugovora.

Do sada je za nizozemski klub upisao 38 nastupa u kojima je postigao 17 golova i dodao 14 asistencija. U dresu hrvatske reprezentacije Perišić je drugi najbolji strijelac svih vremena s 36 pogodaka u 144 nastupa, dok je ispred njega ostao samo Davor Šuker s 45 golova.

Mbappe se pohvalio brojem 10, a onda se oglasio Luka Modrić. Pogledajte što je kapetan poručio
Ključne riječi
Ivan Perišić PSV Nizozemska

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Dinamo i Rijeka sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a
Uživo
35
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Klub iz susjedstva želi dovesti Marka Pjacu? Čeka se velika odluka vatrenog

Ljetni prijelazni rok službeno je otvoren, a nogometna tržnica već bruji od glasina, najava i spektakularnih transfera koji bi mogli obilježiti nadolazeću sezonu. Klubovi diljem Europe žele pojačati svoje momčad i traže pojačanja koja će donijeti prevagu na terenu. Na našem portalu svakodnevno pratimo sve najvažnije informacije, potvrđena pojačanja, insajderske najave i zanimljive špekulacije s tržišta i posebnim naglaskom na hrvatske nogometaše.

Učitaj još