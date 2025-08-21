Perišić proglašen najboljim igračem u Nizozemskoj! Vatreni u 37. godini čini nevjerojatne stvari

Ivan Perišić prošlog se ljeta priključio nizozemskom velikanu PSV-u nakon kratke i neuspješne epizode u Hajduku. U svojoj prvoj sezoni u Eindhovenu sudjelovao je u osvajanju naslova prvaka, i to na dramatičan način, pridonoseći s devet pogodaka i devet asistencija u 27 nastupa.

Njegovi učinci često su stizali u presudnim trenucima, zbog čega je nagrađen priznanjem za najboljeg igrača nizozemske lige po izboru Transfermarkta. PSV je dodatno potvrdio njegovu vrijednost produljenjem ugovora.

Do sada je za nizozemski klub upisao 38 nastupa u kojima je postigao 17 golova i dodao 14 asistencija. U dresu hrvatske reprezentacije Perišić je drugi najbolji strijelac svih vremena s 36 pogodaka u 144 nastupa, dok je ispred njega ostao samo Davor Šuker s 45 golova.