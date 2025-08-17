Naši Portali
EREDIVISIE

VIDEO Sjajni Ivan Perišić odigrao svih 90 minuta u novoj pobjedi PSV-a

World Cup - European Qualifiers - Group L - Croatia v Czech Republic
Antonio Bronic/REUTERS
VL
Autor
Hina
17.08.2025.
u 17:34

Aktualni je prvak poveo autogolom Brunsa u 7. minuti, a konačni je rezultat postavio Schouten u 54. minuti.

Hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Perišić odigrao je čitav susret za PSV iz Eindhovena u 2-0 (1-0) gostujućoj pobjedi protiv Twentea u Enchedeu u susretu 2. kola nizozemskog prvenstva.

Nakon dva kola PSV je i dalje stopostotan kao i NEC Nijmegen, Feyenoord te PEC Zwolle, dok je Twente bez bodova. Video možete pogledati OVDJE

Nakon dva kola PSV je i dalje stopostotan kao i NEC Nijmegen, Feyenoord te PEC Zwolle, dok je Twente bez bodova. Video možete pogledati OVDJE

Evo koliko je Filip Hrgović zaradio nakon spektakularne pobjede u meču o kojem će se pričati
