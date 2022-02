Perišić poslao poruku navijačima Hajduka, evo što kaže o povratku na Poljud

Hajduk je danas na Poljudu svladao Slaven Belupo (3:1) i tako proslavio 111. rođendan, a preko društvenih mreža javio se prvotimac Intera Ivan Perišić.

- Hvala svima na trudu i lijepim porukama. Sve u svoje vrijeme - napisao je Perišić.

Foto: Instagram To je očito odgovor na kampanju navijača Hajduka koji su pokrenuli kampanju "Ivane, vrime je" pokušavši tako nagovoriti vatrenog da slijedi Marka Livaju i Nikolu Kalinića i dođe igrati na Poljud. No, čini se da će to ipak pričekati.

