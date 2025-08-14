Loše vijesti za miljenika Dinamovih navijača: Olmu se raspada san? U velikom je problemu

Ljeto bi za Danija Olma (27) moglo krenuti u nepoželjnom smjeru. Barcelona, koja se suočava s financijskim problemima i potrebom za pojačanjem u napadu, razmatra njegovu prodaju. Oscilacije u formi i česte ozljede dodatno su umanjile Olmovu sigurnu poziciju u momčadi, a španjolski Fichajes navodi da bi upravo on mogao napustiti klub.

Sjajna predsezona Fermina Lopeza, dolazak Marcusa Rashforda na lijevo krilo i planirano pomicanje Raphinhe na poziciju playmakera smanjili su prostor za Olma. Uz to, istu ulogu iza napadača može pokriti i Gavi. Iako trener Flick cijeni njegov talent i sposobnost da preokrene utakmicu, u klubu vjeruju da bi im 60 milijuna eura, koliko iznosi njegova tržišna vrijednost, donijelo više koristi od igrača sklonog ozljedama.

Olmo je stigao u Barcelonu 2024. godine, upisao 39 nastupa, zabio 12 golova i dodao sedam asistencija. Ipak, ozljede i nedostatak konzistentnosti spriječili su ga da postane standardni član prve postave. Interesa za njega ne nedostaje. Tottenham je, prema istom izvoru, posebno zainteresiran.

Spursi traže iskusnog kreativca, što je posebno važno s obzirom na to da James Maddison još uvijek nije potpuno spreman. Ako londonski klub ponudi između 60 i 70 milijuna eura, Olmo bi mogao preseliti u Premier ligu. Takav transfer bio bi sportski gubitak, ali i financijski dobitak za Barcelonu, dok bi Tottenham dobio svestranog igrača na vrhuncu karijere.