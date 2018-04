Pep, pokaži jesi li genijalac ili gubitnik

Je li Pep Guardiola trenerski genij ili luzer? Jedno od ovoga sigurno će biti poslije večerašnje uzvratne utakmice četvrtfinala Lige prvaka između Manchester Cityja i Liverpoola (20.45 sati). U prvoj utakmici prije tjedan dana Pepova družina nokautirana je s 3:0, a posebno zabrinjavajući podatak za Cityjeve navijače jest da u 90 minuta nisu uputili niti jedan udarac u okvir Liverpoolovih vrata. A u subotu je City doživio još jedan nokaut, u gradskom izgubili su od Manchestera 2:3 iako su vodili 2:0!

Uzalud potrošio 203 milijuna

Posebno smiješno izgledala je obrana, u koju je Guardiola samo ove sezone uložio 203 milijuna eura (Laporte 65, Mendy 57, Walker 51, Danilo 30).

U posljednje dvije utakmice Cityjeva je obrana primila čak šest golova, no zabrinjavajuće je to što je tri gola protiv Liverpoola primila u razmaku od 19 minuta, a protiv Uniteda u razmaku od 16 minuta!

A engleski novinari “luzeru” Guardioli odmah su pod nos bacili i podatak da je prije četiri godine u polufinalu Ligi prvaka, tada kao trener Bayerna, u 19 minuta primio tri gola od Real Madrida.

– Istina, puno sam utakmica, pogotovo u Ligi prvaka, izgubio u razmaku od 10-15 minuta. Vjerujte, ne spavam zato što razmišljam o tome. Možda je moja krivica u tome, ne znam. Ali ove posljednje dvije utakmice zaista nismo imali sreće. Protivnici su u 90 minuta četiri puta došli do gola, a zabili po triput. Mi u te dvije utakmice uopće nismo bili loši – poručio je Pep.

Španjolskom treneru današnja je utakmica jako važna, jer mora drugima, a prije svega sebi, pokazati da je sposoban osvajati najveće trofeje ne samo s Barcelonom.

Naime, Bayern je 2013. doveo Pepa samo s jednim ciljem, da osvoji Ligu prvaka, no on to nije uspio u tri sezone koliko je bio u Münchenu. Sva tri puta ispadao je u polufinalu.

I u City je stigao iz istoga razloga, da bogatim šeicima donese pokal Lige prvaka, no prošle sezone zapeo je već u osmini finala, a sada je blizu ispadanja u četvrtfinalu.

– Raspored utakmica nam je grozan, teško je igrati tri velike utakmice u šest dana. Vidjelo se u drugom poluvremenu protiv Uniteda da su moji igrači umorni, ali ono što je za mene bitnije, vidio sam da nisu izgubili duh. I zato vjerujem u prolaz, veliki sam optimist – poručio je Guardiola.

Roma po čudo protiv Barce

Pep očito nije pogledao statistiku, koja kaže da je u povijesti europskih natjecanja momčad koja je slavila s 3:0 u prvoj utakmici prošla u čak 117 od 126 dvoboja, odnosno u 94 posto.

Za trenera Liverpoola Jürgena Kloppa jučer je pak najvažnija vijest stigla iz liječničke službe, koja je potvrdila da će njegov najbolji igrač Mohamed Salah gotovo sigurno biti spreman za večeras.

– Zasad je više šanse da će istrčati u prvih 11 – poručio je Klopp.

A u prvih 11 Liverpoola najavljen je i Dejan Lovren.

U današnjoj drugoj utakmici Roma će na Olimpijskom stadionu dočekati Barcelonu, te pokušati nadoknaditi zaostatak 1:4 iz prve utakmice. Romine šanse za čudo? Jako male, jer niti jedan talijanski klub u povijesti Kupa i Lige prvaka nije uspio nadoknaditi zaostatak od tri gola iz prve utakmice. Sumnjamo da će baš Roma postati prva.

Naš Ivan Rakitić najavljen je u prvih 11 Barcelone. Trener Valverde bez Hrvata očito ne može, jer Raketi će ovo biti već 49. utakmica za Katalonce ove sezone. Prvi do njega je Messi, koji je odigrao dvije utakmice manje.