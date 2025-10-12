Pegula zaustavila Sabaljenkin niz za plasman u američko finale

Američka tenisačica Jessica Pegula (WTA - 6.) sa 2-6, 6-4, 7-6 (2) pobijedila je Bjeloruskinju Arinu Sabaljenku, prvoplasiranu na pojedinačnoj WTA ljestvici, i plasirala se u finale WTA 1000 turnira u kineskom gradu Wuhanu, gdje će se u nedjelju za trofej boriti protiv suarodnjakinje Coco Gauff (WTA - 3.).

Za treću pobjedu nad Sabaljenkom u njihovom 11. međusobnom dvoboju, Pegula je morala napraviti dva preokreta; prvo je nadoknadila gubitak prvog seta, a potom je u trećoj dionici meča od zaostatka 2-5 došla do pobjede u 'tie-breaku', propustivši prvo i dvije meč-lopte u kod vodstva 6-5, kad je servirala za pobjedu.

Sabaljenka je u dvoboj ušla kao trostruka pobjednica Wuhana, turnira na kojem nikada nije doživjela poraz (20-0). Nakon što je u prvom setu napravila čak četiri 'breaka', ostavljajući suparnicu bez osvojenog gema na servisu, 27-godišnja Bjeloruskinja je bila na dobrom putu da ostvari i devetu pobjedu protiv 31-godišnje Amerikanke te petu zaredom.

No, Pegula je u drugom setu postala učinkovitija na servisu. Sabaljenka je došla do 'breaka' za izjednačenje na 2-2, ali je Pegula po drugi put u setu slomila servis Bjeloruskinje za vodstvo 4-3 i uspjela je tu prednost pretvoriti u osvajanje druge dionice meča.

Kad je najbolja tenisačica svijeta osvojila tri gema zaredom i povela sa 5-2 u trećem setu, činilo se da je sav Pegulin trud u drugom setu bio uzaludan. No, Amerikanka je imala drugačiji plan. Osvojila je četiri gema zaredom, ostavila Sabaljenku bez meč-lopte i kod 6-5 je servirala za pobjedu. Imala je i dvije meč-lopte, ali je Bjeloruskinja uspjela odvesti meč u 'tie-break'.

U odlučujućem gemu je Pegula od 1-1 nanizala pet poena i došla do novih pet meč-lopti. Dovoljne su joj bile dvije za plasman u 20. finale u karijeri, a šesto u ovoj sezoni. U nedjelju će se boriti za svoj deseti naslov, a četvrti u 2025.

Protiv sebe će imati aktualnu pobjednicu Roland Garrosa i najbolje rangiranu američku tenisačicu, 21-godišnju Coco Gauff koja je u polufinalu pobijedila Talijanku Jasmine Paolini sa 6-4, 6-3 i tako došla do prvog finala nakon trijumfa na pariškom Grand Slam turniru, a ukupno 14. u karijeri. Gauff će tražiti put prema 11. naslovu u karijeri.

WTA 1000 Wuhan - polufinale

Jessica Pegula (SAD/6) - Arina Sabaljenka (1) 2-6, 6-4, 7-6 (2)

Coco Gauff (SAD/3) - Jasmine Paolini (Ita/7) 6-4, 6-3