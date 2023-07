Pavić potvrdio da se raspao zlatni par: 'Istina je, rastajemo se Mektić i ja'

Zlatni hrvatski teniski olimpijski par Mate Pavić/Nikola Mektić se raspao. Potvrdio je to Pavić nakon što je s Ukrajinkom Ljudmilom Kičenok osvojio mješovite parove Wimbledona.

- Istina je, mogu to potvrditi. Došlo je do prekida suradnje. Nije nam najbolje započela sezona, jednostavno smo probali neke stvari drugačije raditi. Imali smo dosta i pehova. Što god smo napravili, a trudili smo se poboljšati stvari, nije išlo i odlučili smo se probati osvježiti, pronaći druge partnere. Možda je i to razlog. S vremenom dođe do zasićenja, koliko god dobra suradnja bila. Obostrano smo se dogovorili - rekao je Pavić za Sportklub.

S Ivanom Dodigom igrat će u Hamburgu, no to nije trajno rješenje.

- Ivan i ja nismo novi par. Malo ću mijenjati partnere pa ćemo vidjeti.

Njegov meč gledao je Ivan Perišić kojem je Pavić poručio da je "vrime" da dođe u Hajduk.

- Nismo se vidjeli poslije. On mi je bio gost prošle godine na polufinalu. Voli tenis i svakom prilikom dođe tu gledati. Zvao me jučer da bi došao pogledati finale. Gledao je zadnja dva seta. Nisam odolio, morao sam se priključiti akciji kao pravi navijač Hajduka!

I dolazi li Perišić u Hajduk?

- Stvarno ne znam. Vidjet ćemo - zaključio je Pavić.