DAVIS CUP U OSIJEKU

Pavić i Mektić smanjili prednost Francuza, Hrvatska još može do pobjede

Osijek: Drugi dan Davis Cup-a
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
13.09.2025.
u 15:19

Nakon ovog dvoboja, slijedi susret Marina Čilića i Corentina Mouteta.

Hrvatski teniski par Nikola Mektić i Mate Pavić donijeli su u subotu Hrvatskoj prvi bod u susretu Davis Cupa u Osijeku protiv Francuske.

Mektić i Pavić su sa pobijedili francuski par koji čine Benjamin Bonzi Pierre-Hugues Herbert sa 6-3, 7-5 nakon sat i 28 minuta igre i tako ukupan rezultat smanjili na 1-2.

Prvi set su Mektić i Pavić dobili bez izgubljenog servisa i nakon što su Francuzima oduzeli njihov servis za vodstvo 2-0. Tu su prednost održali do kraja. U drugom su setu Francuzi pružili jači otpor, ali su opet izgubili servis za hrvatsko vodstvo 6-5.  

After this match, the encounter between Marin Čilić and Corentin Moutet will follow.

Ukupni pobjednik dvoboja Hrvatska - Francuska plasirat će se na završnicu ovogodišnjeg Davis Cupa koja će se igrati u Bologni od 18. do 23. studenoga.

Goran Ivanišević: Taj čovjek mi je uništio život, uništio moje snove... Zbog njega nisam mogao zaspati
Ključne riječi
tenis Nikola Mektić Mate Pavić

