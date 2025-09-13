Pavić i Mektić smanjili prednost Francuza, Hrvatska još može do pobjede

Hrvatski teniski par Nikola Mektić i Mate Pavić donijeli su u subotu Hrvatskoj prvi bod u susretu Davis Cupa u Osijeku protiv Francuske.

Mektić i Pavić su sa pobijedili francuski par koji čine Benjamin Bonzi i Pierre-Hugues Herbert sa 6-3, 7-5 nakon sat i 28 minuta igre i tako ukupan rezultat smanjili na 1-2.

Prvi set su Mektić i Pavić dobili bez izgubljenog servisa i nakon što su Francuzima oduzeli njihov servis za vodstvo 2-0. Tu su prednost održali do kraja. U drugom su setu Francuzi pružili jači otpor, ali su opet izgubili servis za hrvatsko vodstvo 6-5.

Nakon ovog dvoboja, slijedi susret Marina Čilića i Corentina Mouteta.

Ukupni pobjednik dvoboja Hrvatska - Francuska plasirat će se na završnicu ovogodišnjeg Davis Cupa koja će se igrati u Bologni od 18. do 23. studenoga.