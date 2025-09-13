Imao je gomilu novca i bio legenda pa doživio neviđen krah. Kriminalci ga ponižavali zbog 500 eura

Boris Becker u svojoj je autobiografskoj knjizi progovorio o osam mjeseci provedenih u britanskom zatvoru, iskustvu koje opisuje kao razdoblje koje mu je “izjedalo um”. Legendarni tenisač (57) završio je iza rešetaka u travnju 2022. zbog skrivanja imovine i zajmova od vjerovnika, a kaznu je služio u zloglasnim zatvorima Wandsworth i Huntercombe prije nego što je pušten i deportiran.

Gotovo tri godine nakon izlaska, otkrio je brutalnu stvarnost zatvorskog života. Hladne ćelije, oskudna prehrana i emocionalni stres ostavili su posljedice na njegovom zdravlju, a kaže da ga je od očaja spašavao samo telefonski kontakt sa suprugom Lilian de Carvalho Monteiro, s kojom danas očekuje dijete.

- Brzo shvatite da zatvor kontroliraju zatvorenici. Spavao sam u dvije jakne i s ručnikom oko glave, izgubio sam sedam kilograma u prva četiri tjedna - prisjetio se Becker. Dodao je i da mu status sportske ikone ondje nije značio ništa, povjerenje je morao zaslužiti kao i svi ostali.

Da bi prekratio vrijeme, igrao je poker s kriminalcima, što je nazvao “glupom pogreškom”, jer je završio s dugom od 500 funti. Problem je na kraju riješio prijatelj izvan zatvora uplatom novca.

- Nakon tenisa, neko sam vrijeme profesionalno igrao poker, pa sam pomislio, što mi se može dogoditi? Ali igrao sam poker s pravim kriminalcima koji su dolazili u moju ćeliju i pokušavali me ošamariti ako ne platim. Da prijatelj izvan zatvora nije riješio problem novčanim transferom, danas bih bio drugačija osoba - kaže Becker.

Iako je odslužio manje od godinu dana, Becker kaže da zatvor nosi sa sobom zauvijek:

- Mogu spavati samo ako su vrata zatvorena, a i najveći krevet mi se čini tijesnim.

Podsjetimo, Becker je 2017. proglasio bankrot zbog neplaćenih dugova, a osuđen je jer je pokušao prikriti imovinu vrijednu oko tri milijuna eura.