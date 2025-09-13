Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 60
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
TUŽNA PRIČA

Imao je gomilu novca i bio legenda pa doživio neviđen krah. Kriminalci ga ponižavali zbog 500 eura

Former tennis player Boris Becker arrives with his partner Lilian de Carvalho Monteiro at Southwark Crown Court for his bankruptcy offences trial in London
Foto: TOM NICHOLSON/REUTERS
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
13.09.2025.
u 11:01

- Brzo shvatite da zatvor kontroliraju zatvorenici. Spavao sam u dvije jakne i s ručnikom oko glave, izgubio sam sedam kilograma u prva četiri tjedna - prisjetio se Becker.

Boris Becker u svojoj je autobiografskoj knjizi progovorio o osam mjeseci provedenih u britanskom zatvoru, iskustvu koje opisuje kao razdoblje koje mu je “izjedalo um”. Legendarni tenisač (57) završio je iza rešetaka u travnju 2022. zbog skrivanja imovine i zajmova od vjerovnika, a kaznu je služio u zloglasnim zatvorima Wandsworth i Huntercombe prije nego što je pušten i deportiran.

Gotovo tri godine nakon izlaska, otkrio je brutalnu stvarnost zatvorskog života. Hladne ćelije, oskudna prehrana i emocionalni stres ostavili su posljedice na njegovom zdravlju, a kaže da ga je od očaja spašavao samo telefonski kontakt sa suprugom Lilian de Carvalho Monteiro, s kojom danas očekuje dijete.

- Brzo shvatite da zatvor kontroliraju zatvorenici. Spavao sam u dvije jakne i s ručnikom oko glave, izgubio sam sedam kilograma u prva četiri tjedna - prisjetio se Becker. Dodao je i da mu status sportske ikone ondje nije značio ništa,  povjerenje je morao zaslužiti kao i svi ostali.

Da bi prekratio vrijeme, igrao je poker s kriminalcima, što je nazvao “glupom pogreškom”, jer je završio s dugom od 500 funti. Problem je na kraju riješio prijatelj izvan zatvora uplatom novca.

- Nakon tenisa, neko sam vrijeme profesionalno igrao poker, pa sam pomislio, što mi se može dogoditi? Ali igrao sam poker s pravim kriminalcima koji su dolazili u moju ćeliju i pokušavali me ošamariti ako ne platim. Da prijatelj izvan zatvora nije riješio problem novčanim transferom, danas bih bio drugačija osoba - kaže Becker.

Iako je odslužio manje od godinu dana, Becker kaže da zatvor nosi sa sobom zauvijek

- Mogu spavati samo ako su vrata zatvorena, a i najveći krevet mi se čini tijesnim.

Podsjetimo, Becker je 2017. proglasio bankrot zbog neplaćenih dugova, a osuđen je jer je pokušao prikriti imovinu vrijednu oko tri milijuna eura.

Goran Ivanišević: Taj čovjek mi je uništio život, uništio moje snove... Zbog njega nisam mogao zaspati
Ključne riječi
tenis Boris Becker

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još