Prošle sezone igrali finale, a sada im je momčad pred raspadomi: Igrači dva mjeseca nisu dobili plaću, prijete štrajkom

Košarkaši Monaca prošle su sezone igrali u velikom finalu Eurolige gdje su s 81:70 na kraju poraženi od truskog Fenerbahčea, a ove sezone s 15 pobjeda i devet poraza drže vrlo dobro šesto mjesto. Na terenu stvari funkcionirjau sasvim u redu, ali van njega ipak imamo problema. Kako izvještavaju francuski mediji, klub se suočava s velikim financijskim problemima.

Bogati ruski predsjednik kluba iz Kneževine, Aleksej Fedorjičev, ima problema s pristupom vlastitim financijskim sredstvima što mu onemugoćava investiranje u klub. Igrači tako plaču nisu dobili već dva mjeseca, Euroliga je klubu dala rekordnu visoku kaznu od 300 tisuća eura, a zabranjena im je i registracija novih igrača.

Situacija je ponovno dospjela u fokus javnosti nakon slučaja s bivšim NBA košarkašem, kanadskim playmakerom Coryjem Josephom. On je najavljen kao veliko pojačanje Monaca i praktički je već sve bilo dogovoreno, ali zbog zabrane registracije novih igrača na kraju nije potpisao s francuskim klubom već je preselio u grčki Olympiacos.

Monacu prijeti i izbacivanje iz doigravanja francuskog prvenstva ukoliko ne podmire postojeća dugovanja, a bilo je govora kako su igrači prijetili štrajkom uoči utakmice protiv Gravelines-Dunkerquea budući da plaću nisi primili od studenog.