VELIKO PRIZNANJE

Mario Hezonja najbolji košarkaš španjolske lige u siječnju

Susret Hrvatske i Danske u pretkvalifikacijama za Svjetsko košarkaško prvenstvo
Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
Miho Dobrašin/Hina
27.01.2026.
u 17:44

Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja izabran je za najboljeg (MVP) igrača u španjolskoj ligi u mjesecu siječnju, izvijestio je u utorak organizator natjecanja Liga ACB

Tijekom četiri odigrane utakmice u tom razdoblju, igrač Real Madrida je predvodio ekipu s prosjekom od 23 zabijena koša, 4,5 skokova i 5,8 asistencija.

"Hezonja je 2026. godinu započeo sjajno. Hrvatski napadač, u svojoj četvrtoj sezoni s Real Madridom, imao je izvanredan siječanj. 'SuperMario' je predvodio Bijele do prvog mjesta u prvenstvu na polovici sezone, te je prvi put u karijeri osvojio nagradu za MVP mjeseca", navedemo je u priopćenju ACB-a.

Posebno se istaknuo u prvoj utakmici mjeseca, protiv Barcelone, kada je ostvario najbolji rezultat dotad. Zabio je 27 poena i imao učinak od 30 valorizacijskih bodova, što mu je donijelo titulu najboljeg igrača 14. kola. U posljednjoj utakmici, protiv Río Breogána, ponovno je nadmašio vlastiti rekord postigavši ​​28 poena.

Realov trener Sergio Scariolo rekao je u ponedjeljak na konferenciji za medije da 30-godišnjeg Hezonju vidi kao "kompletnog igrača, sposobnog pomoći momčadi na mnogo načina, ne samo u zabijanju koševa".

"Zna da mora pomoći u obrani, dodavati loptu i skakati, a sada prihvaća taj pristup, čak i uživa u njemu", izjavio je 64-godišnji Scariolo uoči euroligaške utakmice s Paris Basketballom.
Real Madrid Mario Hezonja

