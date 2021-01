Pandemija je iz temelja promijenila i sport: Hoće li više ikad na stadionima biti kao prije?

Andreasu Paffrathu iz kluba Bayer 04 iz Leverkusena koji nadležan za odnose s navijačima već i po izrazu lica pokazuje kako mu to pitanje ne pada lako.

- Određena otuđenost se doista može primijetiti, odgovara. Prije korone je bio praktično neprekidno u dodiru s navijačima tog kluba, kako kada bi klub igrao na domaćem terenu, tako i kad je trebalo organizirati odlazak u goste. I tijekom tjedna se redovito sastajao s mnogim navijačima u nogometnom domu navijača kluba, piše Deutsche Welle.

Ali od početka pandemije se sve promijenilo. Već mjesecima navijači ne mogu na utakmice, pogotovo ne u onom broju i raspoloženju kao što se na utakmice išlo prije. Priznaje nam: - Kontakata s navijačima ima sve manje. A kad se i sretnete s tim ljudima i razgovarate s njima, kažu vam skoro svi kako im ogomet, ma koliko im je on bio sve na svijetu, možda ipak nije toliko važan.

Paffrath ne može reći je li to samo korona ili možda tek smjena generacija:

- Mnogi mi kažu kako su se vjenčali, dobili dijete. Došle su im u životu neke druge vrijednosti, što je u nekim slučajevima i lijepo - kaže nam povjerenik za navijače i mora se smijati. - Jednostavno vidite kako su ljudi počeli drugačije razmišljati.

Foto: Reuters/Pixsell

"Došlo se do granice"

Ono što primjećuje čovjek iz Leverkusena, to nam potvrđuje i stručnjak za temu nogometnih navijača Harald Lange. Nije to samo stvar jednog kluba, nego svih:

- To ćete čuti od povjerenika za navijače klubova i Prve i Druge i Treće lige, a to je i što će vam uvijek iznova reći i sami navijači. Nogomet je u osobnoj hijerarhiji vrijednosti jednostavno pao na ljestvici."

Njegovo je mišljenje kako su ove mjere zbog pandemije bile tek točka na "i" pogrešnog razvoja profesionalnog nogometa koji se već dugo može vidjeti: komercijalizacija, problem pravedne raspodjele novca od televizijskih prijenosa, a navijači su već odavno nezadovoljni i zbog drugih stvari.

Jer već se osjetila prava inflacija vrhunskih natjecanja i kupova, makar je i do sada postajala sve veća: uvijek isti klubovi imaju novaca za vrhunske igrače i još jedva je pitanje, tko će pobijediti. Zato je Lange uvjeren: - Nogomet je dostigao svoje granice.

S druge strane, televizijske postaje koje prenose utakmice Bundeslige pred praznim tribinama uporno tvrde drugačije: iz postaje Sky se nedavno čulo kako se "iz tjedna u tjedan bilježi odlična gledanost" i kako ne mogu utvrditi manje zanimanja.

I šef sportske televizijske platforme DAZN Thomas de Buhr tvrdi: "Iz naših podataka se ne vidi evidencija promjene u zanimanju za sportske prijenose."

Naravno, izjave ljudi sa tih televizija je dobro uzeti sa zdravom skepsom: oni su platili velike novce za pravo prijenosa i te novce moraju i zaraditi, bilo pretplatom za te programe ili reklamama - a skupo mogu prodati vrijeme reklame jedino ako je i gledanost tog programa velika. Doduše i reklamna agencija PR Marketing koja već 23 godina prati prodaju proizvoda za nogometne navijače tvrdi kako niti u 2020. nije bilo značajnijeg pada u prodaji takvih artikala.

Foto: RONNY HARTMANN/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Bundesliga - RB Leipzig v Borussia Dortmund Soccer Football - Bundesliga - RB Leipzig v Borussia Dortmund - Red Bull Arena, Leipzig, Germany - January 9, 2021 Borussia Dortmund's Erling Braut Haaland celebrates scoring their third goal with teammates Pool via REUTERS/Ronny Hartmann DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video. RONNY HARTMANN

Usponi i padovi

Harald Lange koji dugo proučava ponašanje nogometnih navijača u Sveučilištu Würzburg također može konstatirati kako tu vlada stalna promjena: nakon razdoblja sve većeg zanimanje za nogomet dolazi razdoblje pada - dok opet ne počne rasti.

Ali on upozorava kako je odlučujuće pitanje, koliko su navijači povezani za "svoj" klub: - Većina navijača može još nekako podnijeti pola ili čitavu godinu bez nogometa. A kad se stadioni opet otvore i više nema opasnosti od pandemije, može se dogoditi da će se navijači postepeno vratiti. U suprotnom slučaju, veza s klubom može biti poremećena ili čak prekinuta ako se oni više ne mogu poistovjetiti s čitavim sustavom profesionalnog nogometa.

No što će biti nakon korone i kad će se navijači moći vratiti na svoje tribine - o tome ne prestaje razmišljati i Paffrath iz Bayera 04: - To će biti vrlo zanimljivo vidjeti, što će biti kad opet počne 'pravi' nogomet. Hoće li to onda biti još samo potrošači koji će dolaziti u stadione? Ili će se opet stvoriti pravi i vjerni navijači?"

Stručnjak sa Sveučilišta u Würzburgu tu ističe i važnost povezanosti pojedinog kluba sa svojim navijačima: - Tipičan primjer je trenutno Union Berlin koji je uz to i na sportskom polju izuzetno uspješan, ali imaju i kulturu odnosa s navijačima koja je izuzetno bliska klubu.

U takvim klubovima su svi na istoj strani - i igrači i klub i navijači. Ima još takvih klubova: Eintracht Frankfurt, FC St. Pauli... - Oni će bitno bolje izaći iz krize kada je riječ o povezanosti s navijačima jer će im oni ostati vjerni - misli Lange.

Iskreno - nitko ne zna

No ograničenja za navijače zbog korone traju već dugo - i nitko ne zna reći kada će ona završiti. Hoće li nakon toga na stadionima biti sve kao što je bilo prije? Ili će to onda biti neki drugi navijači?

Foto: DPA/Pixsell

To nam nitko ne zna reći, ali Lange nam govori svoj dojam: - Mislim da će promjena koja sad ima svoj razlog, biti veća nego bilo što smo imali ranije.

A niti mjerama protiv pandemije još nije došao kraj:

- Dok se ne vratimo u normalnost mogu biti uvedene još nebrojene mjere koje će možda uzrokovati veću povezanost navijača s klubom ili će možda dovesti da se veza i strast navijača izgubi - kaže Lange.