Jasno je tko je heroj vatrenih, a jedan je igrač dokazao da je vrijedan hrvatskog dresa

Ocijenili smo pojedinačne izvedbe hrvatskih nogometnih reprezentativaca na utakmici protiv Crne Gore i pobjede od 3:2.

Livaković – ponovo izvrstan, obranio nevjerojatnu šansu Crnogorcima u posljednjoj minuti;

Jakić – iznudio kazneni udarac iz kojega je Perišić smanjio omjer u 37. minuti, a u 73. minuti sjajno se snašao pred vratima i zabio za 1:1;

Šutalo – nije uspio zaustaviti strijelca Krstovića kod šuta za 2:0, Josip je u toj situaciji ostao bez reakcije;

Ćaleta-Car – katastrofalna pogreška u 3. minuti, kažnjena pogotkom Osmajića, potom i pogreška prije drugog gola Crnogoraca;

Gvardiol – samo solidna dionica na poziciji lijevoga braniča, od igrača njegovog renomea ipak se očekivalo više;

Mario Pašalić – vrijedan, svrsishodan, agilan, jedan izvrstan šut kojega mu je obranio crnogorski vratar;

Moro – odličan šut u 70. minuti, jedva obranjen, rastrčan, točan, dokazao da je dostojan dresa reprezentacije;

Ivanović – indisponiran, možda i stoga što je igrao na poziciji desnoga krila, a naviknut je biti špica ili djelovati iza najisturenijeg igrača;

(od 55. Kramarić – raspoložen za igru, jedna opasna situacija);

Vlašić – u 20. minuti sebičan, pucao iz mrtvog kuta, a imao slobodnog Matanovića, ali se iskupio fantastičnim pogotkom u 87. minuti: igrač utakmice;

Perišić – vrlo dobar, kapetanski vukao do 78. minute, a u 37. minuti sigurno realizirao kazneni udarac: to mu je bio 38. pogodak za Hrvatsku;

(od 78. Modrić – premalo igrao za opipljiviji učinak i doprinos);

Matanović – jedan promašaj glavom u začetku utakmice, uložio puno truda, radio za momčad, ali bez konkretnog napadačkog učinka;

(od 59. Musa – ponovno vrlo dobar, njegov sjajan šut prethodio je izjednačujućem pogotku Jakića).