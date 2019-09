Ovo što se radi Filipu Hrgoviću je skandal i sramota!

U dalekom Jekaterinburgu, ruskom gradu iza Urala, u nedjelju počinje 20. Svjetsko prvenstvo u amaterskom boksu na kojem će nastupiti i šestorica hrvatskih boksača.

Kapaciteti za medalju

Izbornik Leonard Pijetraj sa sobom je poveo Ramona Feratija (57 kg), Marka Zeljka (69 kg), Mladena Sobjeslavskog (75 kg), Mateja Uremovića (81 kg), Tonija Filipija (91 kg) i Marka Miluna (preko 91 kg).

– Prilično je mlada vrsta. Najstariji je Marko Zeljko (26), a možemo reći da je, barem po broju mečeva, iskusan i 22-godišnji Toni Filipi. Svi ostali prilično su neiskusni, no ne možemo čekati da sazru, moramo ih testirati na velikim natjecanjima da vidimo tko je potencijal – kazao je Pijetraj koji je trebao voditi i svog sina (prvaka Hrvatske) Erika, no on se ozlijedio:

– Eriku je dvaput pucala palčana kost na nozi, a ima i upaljenu tetivu bicepsa – kazao je izbornik i objasnio još jedan izostanak:

– Ferati je upao umjesto Filipa Poturovića koji je na burzi pa je morao prihvatiti posao jer, kad bi to odbio, izgubio bi pravo na socijalna primanja. Otišao je raditi neki sezonski posao, na more. To vam je slika ulaganja u hrvatski boks. Mi smo u jednom začaranom krugu iz kojeg je teško izaći. Ulaže se tek u one koji naprave neki rezultat, a da biste ga napravili, mora u vas valjda nešto biti uloženo. Zato opstaju oni koji su imali sreće da ih netko financira ili su ekstraklasa. Svima ostalima teško je izdržati taj ritam. U zemljama poput Engleske, Irske, Rusije ili pak Kazahstana boksači amateri imaju mjesečne plaće, no kada vi uđete u taj krug, to je jamstvo da ste kapacitet za medalju na velikim natjecanjima.

Je li tko od naših kapacitet za medalju na ovom prvenstvu?

– Milun i Filipi bili su treći na ovogodišnjim Europskim igrama i trebali bi biti nositelji skupine u ždrijebu pa tako i naših nadanja.

Ističe izbornik da će ovaj SP biti jedan od filtara za određivanje onih koji će na olimpijske kvalifikacijske turnire.

– Tu će ići oni koji imaju izgleda i oni koji će to zaslužiti kroz PH, ako će trebati i kroz interne kvalifikacijske mečeve.

Znači li to da će kroz njih morati proći i Filip Hrgović koji cijelo vrijeme ističe da bi želio nastupiti na OI u Tokiju?

– Ako dođe na PH, ako bude dolazio na izborne sparinge i išao na međunarodne turnire, onda je to realno. Bez toga na kvalifikacijski turnir neće moći. Bilo bi drsko poslati ga izravno. Osim toga, on na osnovi nastupa u Tokiju ne može dobiti za svoju profesionalnu karijeru ništa što već nema, a vrlo perspektivni dečki poput Miluna i Pratljačića mogu dobiti jako puno. Kao što rekoh, ako ih Hrgović pobijedi na kontrolnim turnirima ili sparinzima, onda neka on ide.

Očekuju se prijepori

S obzirom na to da bi, da ispuni sav ovaj izbornikov program, morao uzeti barem osam mjeseci pauze u svojoj profi karijeri, teško nam je vjerovati da će Hrgović na to pristati. Čelnim ljudima HOO-a sviđa se ideja da on ide u kvalifikacije jer im to miriši na olimpijsku medalju, no tome će se, poput izbornika, usprotiviti i Hrvatski boksački savez, a može se očekivati dosta prijepora oko svega.

