Hrgović o problemima s Thompsonovom pjesmom: Bit će da Udba i ovdje radi svoje

“El Animal” ne posustaje. U devetom profesionalnom nastupu Filip Hrgović izborio je devetu pobjedu, sedmu prekidom.

Nakon “pospanog” ulaska, “Zvjerka” se razmahala tek u trećoj rundi i završila borbu protiv 16 kilograma težeg Marija Heredije. Koliko god ga je zbog tih 127 kg bilo teško srušiti, toliko su ti nagomilani kilogrami bili problem za Meksikanca kada se pokušao ustati iz nokdauna. Vidjevši da se još ljulja, panamski sudac Barragan prekinuo je njegove muke proglasivši tehnički nokaut nakon 43 sekunde treće dionice.

– Mogao ga je pustiti da se još bori, no onda bi dobio lijevi aperkat u tijelo i desnu u glavu pa bi spavao. I ne bi se dugo probudio. Heredia ima te svoje frljoke od udaraca koji se mogu predvidjeti, no mahao je opasno. U prvoj rundi jednom me i pogodio, a kasnije sam dobio i u tijelo, ali nije me pogodio u vitalne organe – kazao nam je Hrgović nakon borbe.

A u tim večernjim meksičkim satima javio nam se i Hrgovićev pomoćni trener Yousef Hasan, koji se upravo spremao za svoj 30-satni let za Jordan, domovinu svog oca.

– Nastupali smo u odličnoj atmosferi, protiv domaće publike. Na početku je bilo malo napeto, Hrga je prvu rundu bio malo uspavan, no onda se digao kao dizelaš. U trećoj je počeo udarati i ne ostajati unutra i odmah je protivnika matirao. Inače, Meksikanci su ovdje pokazali Hrgi veliko poštovanje, trčali su za njim. Malo nas je, al’ nas ima.

Postat ću svjetski prvak

I sam Heredia iskazao je (straho)poštovanje prema hrvatskom teškašu. Počevši s javnim treningom, preko presice pa do samog ringa u kojem je, nakon borbe, zagrlivši Hrgu, tražio od svoje publike da aplaudira pobjedniku.

– Heredia me stalno pozdravljao, slikao se sa mnom, no znao sam da se neće predati bez obzira na to što je pod dojmom.

Svih tih dana uoči borbe Hrga nije srljao s izjavama i, kako bi rekao njegov otac Pero, “krotio je svoje emocije”. Kao da nije htio navući gnjev temperamentne meksičke publike.

– Ja poštujem boksačku publiku, bilo gdje. Želim se pred njima pokazati u dobrom svjetlu jer to će biti moji navijači kada postanem svjetski prvak. Treba biti gospodin izvan ringa, a u ringu napraviti posao.

Obavio je “ono što se mora” Filip i nakon borbe, a to je ritualni odlazak s ekipom u najbliži McDonald’s.

– Iako mi se ovaj put nije išlo, tradiciju ne smijemo iznevjeriti. Zamislite da mi je ritual odlazak u normalne restorane, pa ja bih nakon svake pobjede potrošio preko tisuću eura – našalio se Hrga za kojeg njegovi promotori imaju velike planove, pa tako i Eddie Hearn iz Matchroom Boxinga.

– Rekao mi je da je bilo fenomenalno, da je uživao u mojoj borbi. Pitao sam ga što slijedi, a on je rekao nastup u Saudijskoj Arabiji, kao predborba uzvratu Joshue i Ruiza. Rekao sam mu da se nadam da će ispuniti svoje obećanje. Rekao sam mu i da želim neko jako ime, nekog opasnog, a on se malo začudio. A ja doista želim nekog opasnog da to bude moje najbolje izdanje.

Filip: Udba radi svoje, he-he

No Hearn je čak spominjao i još jedan nastup u listopadu.

– To vjerojatno neće biti moguće zbog ozljede s kojom sam boksao. Moram zaliječiti lijevi lakat i biceps, da se to ne rasplamsa. Zeza me ta lijeva ruka, nisam mogao raditi s njom prednje direkte, već sam je koristio samo na namještanje. Kada sam par puta njome udario, osjetio sam bol. Govorio mi je Juki da udaram više lijevim krošeom, no nisam mogao. Moram vidjeti o čemu se radi, to sanirati i onda napraviti dobar kamp od 12 tjedana za završnu borbu godine.

A što Filipa čeka u 2020?

– Čekaju me još tri borbe pod okriljem DAZN-a, sve popularnijeg streaming servisa. Dosad sam odradio dvije borbe i obje su bile nokauti. Ako budem zdrav, ja mogu imati četiri borbe u godini, bez problema.

Nakon Washingtona, gdje uopće nije bila puštena, opet je bilo problema s Filipovom osobnom himnom “Geni kameni”.

– Pustili su je, ali slabo se čulo.

– “Netko me sabotira....” – zapjevali smo mi Hrgi pjesmu Vojka V., a on je u šali dodao:

– Bit će da Udba i ovdje radi svoje. Ha-ha.

>>> Pogledajte nastup Thompsona na borbi Filipa Hrgovića