HRT ne smije prenositi derbi. Evo gdje gledati utakmicu Hajduk - Dinamo

Mnogi navijači razveselili su se kada su vidjeli kako će utakmica 26. kola HNL-a između Hajduka i Dinama biti odigrana od 15 sati. Naime, HRT obično svake nedjelje prenosi ligašku utakmicu u tom terminu, ali takav slučaj neće biti i ove nedjelje, već će prijenos najvećeg hrvatskog derbija biti isključivo na kanalima MaxSporta i Hajduk Digital TV-a.

Podsjetimo, HRT ima pravo na prijenos jedne utakmice po kolu. Međutim, derbi neće prenositi zato što prema dogovoru s Hrvatskim Telekomom ima pravo prenošenja samo jednog derbija po sezoni.

To je HRT učinio još u 16. kolu u prosincu, u derbiju koji je završio bez pobjednika na Maksimiru (1:1). HRT će tako danas prenositi susret Vukovara 1991 i Rijeke koji je na rasporedu od 17.45 sati.