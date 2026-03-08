Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 23
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Spektakl na Poljudu

HRT ne smije prenositi derbi. Evo gdje gledati utakmicu Hajduk - Dinamo

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
08.03.2026.
u 08:42

HRT neće prenositi derbi zato što prema dogovoru s Hrvatskim Telekomom ima pravo prenošenja samo jednog derbija po sezoni. A to je učinio na prošlom derbiju u Maksimiru (1:1)

Mnogi navijači razveselili su se kada su vidjeli kako će utakmica 26. kola HNL-a između Hajduka i Dinama biti odigrana od 15 sati. Naime, HRT obično svake nedjelje prenosi ligašku utakmicu u tom terminu, ali takav slučaj neće biti i ove nedjelje, već će prijenos najvećeg hrvatskog derbija biti isključivo na kanalima MaxSporta i Hajduk Digital TV-a.

Podsjetimo, HRT ima pravo na prijenos jedne utakmice po kolu. Međutim, derbi neće prenositi zato što prema dogovoru s Hrvatskim Telekomom ima pravo prenošenja samo jednog derbija po sezoni.

To je HRT učinio još u 16. kolu u prosincu, u derbiju koji je završio bez pobjednika na Maksimiru (1:1). HRT će tako danas prenositi susret Vukovara 1991 i Rijeke koji je na rasporedu od 17.45 sati. 
Ključne riječi
SuperSport HNL GNK Dinamo HNK Hajduk

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!