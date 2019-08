Hrgović nakon nokauta objavio senzacionalnu vijest, ovo će oduševiti navijače!

Filip Hrgović u svojoj je devetoj profesionalnoj borbi upisao devetu pobjedu uz sedam nokauta. Ovoga puta je u Meksiku žrtva bio domaći boksač Mario Heredia.

- Očekivao sam jak start njegov i tako je i bilo. Krenuo je jako prvih par rundi, ali znao sam da će se ispucati. Noge su mi bile mrtve, ali nekako kao da sam znao da mu dolazi kraj. Osjetio sam da ide dolje trećoj rundi - rekao je Hrgović, prenose Vijesti.hr.

Hrgović kaže da ga nije dekoncentriralo to kada se Heredia požalio sucu zbog udarca u potiljak.

- To je bio jedan znak njegove slabosti. To čak nije bio nedozvoljeni udarac. Bio je onako sa strane i dogodio se prije nego što nas je sudac upozorio. Sve je išlo prema tome da završi na podu treće runde - rekao je Hrgović.

Nije ga omela ni ozljeda lijeve ruke.

- Lijevu sam samo namještao, nisam je praktički uopće bacao. Kad sam ju bacio dosta me boljelo. Mislim da je ozlijeđena, no rekao sam da ću ga pobijediti desnom rukom, to sam i učinio.

Hrgović je otrkio da je nakon meča razgovarao s najmoćnijim promotorom Eddijem Hearnom.

- Rekao mi je da će me staviti u predborbi Joshue i Ruiza. Jako se veselim ako će to ispuniti. Rekao sam mu ‘Daj mi najjačeg na svijetu! Daj mi neko ime, daj mi nekog opasnog. Potegni malo dublje u džep i daj mi nešto najbolje na svijetu. Tada ću i ja biti najbolji’. Spreman sam za sve, za svakoga. Sad ili poslije meča. Come on baby! - poručio je Hrgović.