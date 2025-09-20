Naši Portali
TINO VELA

Evo kako je Hajdukov komentator reagirao na golove Dinama: 'Fenomenalno, svaka čast'

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
20.09.2025.
u 19:53

„Bakrar ide, Bakrar u šesnaestercu… Svaka čast! 2-0, Dinamo povećava prednost i šanse za pobjedu gotovo do 100 posto. Fenomenalan gol Bakrara, nema se što reći“, komentirao je Vela.

Dinamo je u 7. kolu HNL-a svladao Hajduk s 2-0 na rasprodanom Poljudu i odvojio se tri boda na vrhu ljestvice. Splićani nisu imali svoj dan, posebice u drugom poluvremenu kada nisu stvorili niti jednu priliku. Komentatori Hajduk Digital TV-a nisu krili nevjericu zbog rezultata i golova Arbera Hoxhe i Mounsefa Bakrara, postignutih izvan šesnaesterca u oba poluvremena.

Arber Hoxha zabio je u 44. minuti. Nakon što je probio Hajdukovu obrambenu liniju, pogodio je prvi kut s 20-ak metara. Komentator Tino Vela u prijenosu je opisao trenutak:

„Zajc, dobar trk Zajca, probio je Hajdukovu obranu.. I Dinamo vodi 1-0. Nije Zajc nego Hoxha, ali je svakako 1-0. Igrao je 133 minute u prvih šest kola, a sad je povukao s centra, poput Maradone, probio obranu i zabio za vodstvo.“

Pobjedu Dinamu osigurao je Mounsef Bakrar u 80. minuti. Nakon Hajdukove pogreške u izvođenju auta, Bakrar je ukrao loptu, ušao u šesnaesterac i zabio impresivan pogodak.

„Bakrar ide, Bakrar u šesnaestercu… Svaka čast! 2-0, Dinamo povećava prednost i šanse za pobjedu gotovo do 100 posto. Fenomenalan gol Bakrara, nema se što reći", komentirao je Vela.

Dalić i vatreni presudili Prosinečkom, dobio je otkaz nakon teškog poraza od Hrvatske
Ključne riječi
Hajduk Dinamo

OD
Odvikavanje
20:04 20.09.2025.

Jedno je sigurno, Hajduk je lošiji od Gorice.

