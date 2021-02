Ovo mi je drugi balon u Disneylandu, a možda bude još jedan

Umjesto da sjedi na klupi San Antonio Spursa i da čeka hoće li mu trener Gregg Popovich, koji je suzio rotaciju na devet igrača, udijeliti pokoju minutu igre, u razdoblju između 10. veljače i 6. ožujka, Luka Šamanić odigrat će 15 utakmica G lige.

A budu li njegovi Austin Spursi dobri, uđu li među osam najboljih, mogao bi odigrati još pokoju i u doigravanju za prvaka ove razvojne lige.

Željan igre, a za San Antonio je odigrao samo četiri utakmice i to prosječno tri minute, mladi hrvatski košarkaš tu je odluku prihvatio objeručke.

- Najvažnije je da sam na terenu, da igram. Sustav igre je isti, a razlika je samo u tome što sa u Austin Spursima imao puno veću ulogu nego u San Antonio Spursima.

A igrao je istu ligu za istu momčad i prošle sezone i to zapaženo knjiživši prosječno 15.2 koševa, 7.8 skokova i 1.8 asistencija.

- Ako ne igram u NBA ligi, onda želim igrati G ligu.

A za "Mamuze" iz San Antonija igrao je jako malo, a onda je u balonu u Orlandu eksplodirao u posljednjoj prošlosezonskoj utakmici zabio 19 koševa (tri trice).

- Prvih sedam utakmica u balonu nisam igrao, a onda sam u posljednjoj dobio prilike.

S obzirom da već ima iskustvo igranja u svojevrsnoj karanteni, a ponovno igranje u Disneyworldu to će i biti, Luka bi mogao postati ekspert za takve skučene uvjete.

- Ovo mi je drugi balon, a s obzirom na pandemiju možda će biti i još jedan.

U sastavu San Antonija svoje mjesto pod suncem već je pronašao njegov vršnjak Keldon Johnson (196 cm), dečko koji je na draftu 2019. godine bio izabran deset mjesta kasnije i bio 29. izbor prve runde.

- To što se Keldon već nametnuo treneru čini me sretnim jer je on sjajan dečko, ali me istovremeno i motivira.

Vidi li sebe kao nekoga koga Spursi spremaju za nasljednika LaMarcusa Aldridgea? Kao nekoga tko se sa svojih 208 centimetara razvija u modernog visokog igrača, pitao je to Šamanića jedan novinar tijekom zoom presice uoči početka nove sezone G lige.

- Teško mi je o tome govoriti. Ja sam mlad igrač, pun energije i spreman pomoći momčadi i ja bih od toga krenuo.

Isti ga je novinar i tražio za mišljenje o tome što neki propituju njegovu radnu etiku.

- Ljudi su skloni pretpostavljati svašta a da uopće ne znaju stanje stvari. Na društvenim mrežama svatko može nagađati bilo što i to što vidite na društvenim mrežama za mene nije važno.

No, zato mu je važno da bude to bolji suigrač i da bude spreman onoga dana kada mu trener Popovich ponudi puno veću ulogu. U to ime je, od dolaska u NBA ligu do danas, nabacio desetak kilograma muskulature.

- Preko ljeta sam, tijekom boravka u Hrvatskoj, dosta radio na snazi tijela. Želim u obrani biti spreman preuzeti svih pet pozicija i to je sada moj fokus da u tome budem konzistentan, a lani sam više bio posvećen napadu.

No, njegove napadačke mogućnosti itekako će trebati treneru Austin Spursa Mattu Nielsenu, negdašnjem australskom reprezentativcu.

- On mi je bio trener i lani i dobro me poznaje. Osim toga, bio je igrač pa mu je lakše povezati se s nama igračima.

Zanimalo je američke kolege i to s kojim se sve sportovima bavio Luka prije košarke, a njegov otac nam je pričao da je čak plesao i break-dance.

- Prije košarke trenirao sam nogomet i nešto malo tenis. Nogomet je bio moj najdraži sport i u njemu sam prošao gotovo sve pozicije, od vratara preko veznog igrača do napadača, no onda sam, negdje oko imoje dvanaeste, predložio da probam igrati očev sport, košarku, koju je on igrao 20 godina.

Koliko je godina imao sin kada je prvi put pobijedio oca?

- Trebalo mi je za to vremena, no sada on ima 47 godina, sporiji je i više ne može dobiti. Haklali smo mi ovo ljeto.

Ono s čime se tata Marko i dalje može pohvaliti jesu međusobni mečevi u tenisu. U sportu s reketom Luka će, kaže tata, morati još malo sačekati.