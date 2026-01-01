Naši Portali
STIŽE IZ LAZIJA

Castellanos pred vratima West Ham Uniteda

Premier League - West Ham United v Liverpool
David Klein/REUTERS
VL
Autor
Hina
01.01.2026.
u 21:30

Kako prenose talijanski mediji Lazio je prodao argentinskog napadača za 30 milijuna eura, čeka se tek službena potvrda.

Argentinski napadač Taty Castellanos (27) po svemu sudeći karijeru će nastaviti u redovima engleskog premierligaša West Ham Uniteda.

"Gaučo" je u dresu rimskog kluba igrao od srpnja 2023. Prije toga je četiri godine bio član NY Cityja, uz jednu sezonu provedenu na posudbi u Gironi.

Za Lazio je ukupno odigrao 98 utakmica postigavši 22 gola.

Londonski klub se trenutačno nalazi u zoni ispadanja, na 18. mjestu sa 14 bodova, četiri manje od 17. pozicije koja osigurava premierligaški spas.
Ključne riječi
West Ham Taty Castellanos

