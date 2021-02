Kajba iznio teške optužbe na račun Cindrića: On tri godine reketari reprezentaciju...

Donedavni fizioterapeut hrvatske rukometne reprezentacije, Damir Kajba, bio je ogorčen načinom postupanja HRS-a prema njemu, točnije, načinom na koji mu je novi izbornik Hrvoje Horvat dao otkaz - telefonski. Bez konkretnog obrazloženja. A Kajba, nadaleko poznat po aktualnostima na društvenim mrežama, je sve što mu leži na srcu rekao pa onda najavio da će otkriti i tko nije do sada zaslužio biti u reprezentaciji.

- Moj osobni stav je bio, kad sam napisao da netko nije zaslužio nositi dres hrvatske rukometne reprezentacije, onda sam tu mislio na Luku Cindrića. To je svima jasno, ljudima iz rukometnih krugova koji su me zvali, da sam mislio na njega, i to je moj osobni stav. Meni doslovno nije normalno da taj dečko može tri godine reketariti HRS i reprezentaciju, i da mi čekamo da on nešto odigra, da se dobije potvrda može li ili hoće li. Javnost čeka da dečko koji igra za hrvatsku rukometnu reprezentaciju kaže što se događa, ali on ne daje intervju, nakon svega ne razgovara s domaćim hrvatskim novinarima kojih ima napretek, ni s vašim RTL-om koji je TV kuća koja je otkupila ekskluzivna prava na utakmice hrvatske rukometne reprezentacije, nego ode na podcast srpskog portala Balkan Handballa i onda po očito naručenim pitanjima se preznojava i sam ne vjeruje u ono što je rekao i drži svima prodike. Ono što me najviše pogodilo je to što pljuje najtrofejnijeg hrvatskog rukometnog izbornika. Možemo mi o Lini misliti bilo što, to je frajer koji je osvajao medalje i koji je uvijek bio prisutan godinama, 2003. U Portugalu svjetski prvak, 2004. u Grčkoj olimpijski pobjednik, 2005. u Tunisu viceprvak svijeta, 2007. - rekao je Kajba pa nastavio:

- Ne tražim opravdanja, ali Luka Cindrić pljuje po najtrofejnijem hrvatskom izborniku. Mene smeta što nitko iz HRS-a nije javno rekao: ‘Dečko, ti to nemaš prava govoriti’. Moje mišljenje je da Luka Cindrić ne poštuje ni svoje suigrače, ni medicinski stožer, kao niti stožer izbornika ako nije po njegovom. To je činjenica. Zašto to njemu netko dopušta ili ne, u to neću ulaziti. To sam gledao tri godine, to je meni ludost. Danas kažem to javno da svi znaju - kaže bivši fizioterapeut reprezentacije pa dodaje kako ga je najviše šokiralo prošlogodišnje prvenstvo:

- Svaki igrač da ode na pretragu, naći će mu neku mrlju, staru ozljedu. Može znači kazati kako ga boli ako hoće ili može zagristi i odigrati. Granično je to. Vrhunac je bio prošle godine. Ne znam koja je utakmica bila kad se ozlijedio, ali bila je nedjelja. I naravno, svi se raspisali o ozljedi Luke Cindrića, opet fokus ide na njega. Samo je to bilo zanemareno, ovog je puta bilo drugačije, pa je izašlo, isplivalo na površinu. Lani je bila nedjelja u poliklinici koju samo za nas otvara čovjek, radi se magnetna rezonanca. Daju nam nalaz, profesor Rotim i dr.Kukin idu s njim u polikliniku. Plaćaju 1000 eura. Ali nema problema, naš je igrač, plaćaš što je potrebno. Nalaz dođe, mi mu objašnjavamo, a on ne, ja hoću u Barcelonu. Kupuje mu se karta, bez znanja izbornika, lažemo novinarima da nemamo trening i da se odmaramo u hotelu, a igrač leti avionom u Barcelonu. Nisam mogao vjerovati da on leti u Barcelonu na pregled kod istog doktora. Nakon toga se vraća, kao može igrati, i nešto pokušava. Ostaje u ekipi, ali ne sudjeluje, znači imamo igrača koji uzima mjesto nekom zdravom . Ponavljam, sve meni to nije jasno. Čime je on to zaslužio? Žao mi je Duleta, Muse, Karačića i igrača koji su izraubani, koji su osvajali i dali puno. Govorim svoje osobno mišljenje, ja u tome više ne želim sudjelovati i raditi, ja sam možda drugačije odgajan, jer si neke stvari kao čovjek ne mogu dozvoliti. On nažalost ne poštuje nikog - zaključio je Kajba za Net.hr.