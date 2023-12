Ovako izgleda momčad jesenskog dijela HNL-a u izboru VL-a: Najbolji igrač dolazi iz redova Rijeke

Prvi dio prvog razreda hrvatskog nogometa za sezonu 2023./2024. je iza nas. Momčadski gledano, svjedočili smo poprilično podjednakoj i zanimljivoj polusezoni HNL-a, što u borbi za vrh, što u onoj borbi za vrh donjeg dijela ljestvice. Međutim, iznimno je zanimljiv i pogled na individualne izvedbe, pogotovo zbog toga što nužno ne mora biti u skladu s onim kako su cjelokupne momčadi igrale jer ipak su različiti pogledi na samo jednog igrača ili na svih 11 igrača. Stoga smo, po tim individualnim zaslugama, složili najbolju momčad jesenskog dijela prvenstva za ovu sezonu. Pa, krenimo redom.

Čavlina ispred Banića

Između vratnica izbor se sveo na dva imena, Nikolu Čavlinu iz Lokomotive i Ivana Banića iz Gorice, a minimalnu prednost dobio je Čavlina. Mladi vratar (21) Lokosa ove je sezone kontinuirano upisivao velik broj obrana, stoga proizlaze i brojke da je ove sezone upisao uvjerljivo najviše obrana u ligi (79) te najviše obrana udaraca unutar 16 metara (46). Činjenica da je upisao šest čistih mreža u 18 utakmica za momčad koja je, istini za volju, imala jednu od najslabijih obrana u ligi (znatno slabiju od obrane Gorice koja je stajala ispred Banića) iznimno puno daje na impresivnosti. Iako je Banić, tehnički gledano, Gorici direktno donio više bodova, Čavlina je u mnogim navratima Lokomotivi spasio taj jedan bod kad je po prikazanim šansama protivnik zaslužio sva tri.

Na stoperskim pozicijama u ovom dijelu sezone najviše su se istaknuli Hajdukov Zvonimir Šarlija i Osijekov Slavko Bralić. Šarlijine individualne brojke same kao takve nisu pretjerano visoke (budući da se momčad za koju igra ne brani često), ali tu je strašno važan njegov utjecaj jer je Hajduk od vrlo obrambeno nestabilne i nepredvidive momčadi proteklih sezona izrastao u obrambeno najstabilniju momčad ove polusezone, a tu je Šarlijina uloga kao pouzdanog lidera te obrane najveća. I kod Bralića možemo prenijeti sličan argument, budući da je Osijek bez njega na početku sezone primao užasno visok broj golova, a otkako je ušao u prvih 11 i počeo dirigirati zadnjom linijom, ta je obrana nemjerljivo stabilnija i manje propusna.

Za bekove smo izabrali nogometaše Rijeke. Iako ga zbog ozljede nije bilo u nekoliko proteklih kola, Bruno Goda odigrao je polusezonu života i daleko se najviše istaknuo od svih lijevih bekova HNL-a, što po obrambenom što po napadačkom učinku i bez njega se Rijeka dosta tražila na tom lijevom boku. S druge strane, Ivan Smolčić prebačen je sa stopera na beka i svojim je obrambenim karakteristikama davao iznimno visoku sigurnost i čvrstoću na toj desnoj strani, uz to što je za svoj profil napredovao i u napadačkim aspektima.

Kad smo kod igrača Rijeke, nemoguće je za ovu polusezonu ne istaknuti možda i njihova najvažnijeg igrača, Lindona Selahija. Upravo je on glavni razlog što su Rijekini ofenzivci mogli toliko blistati ove sezone jer da nije bilo njega kao tog neprikosnovenog "čistača" na zadnjem veznom, momčad s Rujevice ne bi ni mogla igrati u formaciji 4-1-4-1. Njegovo pozicioniranje i tajming su, moramo povući tu paralelu, ove jeseni podsjetili na one najbolje dane N'Gola Kantea. Selahijev partner u veznom redu u našoj je momčadi kapetan Varaždina Igor Postonjski. Istina, na njegovu statistiku dosta utječe to što je četiri od pet svojih golova postigao s 11 metara, ali golovi nisu glavni razlog zašto je uvršten. Jednostavno, pogledate li njegov heatmap, riječ je o igraču kojeg doslovno ima svagdje na terenu, a ako pogledate brojke, o ključnom kotaču svoje momčadi u gotovo svim statističkim rubrikama, bile one obrambene bilo napadačke prirode. Ni u jednoj statističkoj rubrici nije u samom vrhu, ali je praktično jedini igrač koji je u gotovo svakoj na poprilično dobroj razini.

Miočev nogomet karijere

Vrlo vjerojatno najbolji igrač ove polusezone HNL-a je ofenzivni veznjak Rijeke Toni Fruk. Osim što je u polusezoni upisao suludo visok broj asistencija (10) te direktno sudjelovao u više golova nego ijedan drugi igrač lige (12), 22-godišnji Našičanin bio je daleko najbolji igrač lige po ključnim dodavanjima, odnosno dodavanjima koja su radila razliku na terenu, a to je statistička rubrika koja vjerojatno radi najviše prevage između pojmova "momčad koja ima inicijativu" i "momčad koja je opasna po suparnički gol". Njemu društvo u redu ofenzivnih veznjaka pravi Benedik Mioč iz Slaven Belupa koji igra nogomet karijere. Njegove detaljne statističke kategorije nisu toliko impresivne kao nekim ostalim ofenzivcima iz lige, ali činjenica da u momčadi poput Slavena koja iznimno malo napada protivnički gol ima deset direktnih sudjelovanja u golovima (šest golova i četiri asistencije) praktično je sama dovoljna da bi bio izdvojen u ovo društvo.

Za kraj su ostale dvije pozicije u vrhu napada, a njih očekivano zauzimaju dva najbolja igrača lige u proteklih nekoliko godina, Bruno Petković i Marko Livaja. Čak i u polusezoni u kojoj nisu bili na svojim najvišim razinama (ponajviše zbog nešto slabije realizacije), Petković i Livaja radili su razliku više i češće od svojih napadačkih HNL konkurenata, a uz to se ne smije zanemariti ni činjenica koliko su njih dvojica više i pažljivije čuvana u odnosu na ostale napadače lige. I jedan i drugi neprocjenjivo su važni za svoje momčadi, a to se vjerojatno i najbolje vidjelo kod Dinama, koji je bio prilično slab i bezopasan mjesec dana kad Petkovića nije bilo zbog ozljede. Obojica su pri samom vrhu ljestvice strijelaca, ali i po većini drugih rubrika kao što su dodiri u protivničkom kaznenom prostoru (podcijenjena rubrika), udarci, napadački dueli i općenito dolasci u kvalitetne situacije.

Naravno, bilo je tu i nekoliko igrača koji su iza sebe imali sjajne polusezone i bili tik do mjesta u ovih 11, poput Miereza, Jankovića, Kaneka, Žapera, Maloče, Sigura ili Banića. No svi oni u drugoj polusezoni dobrim igrama mogu preuzeti neko od mjesta društva iz najbolje postave. Jedva čekamo drugu polusezonu kako bismo vidjeli tko će iskočiti.