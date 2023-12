Petko je najbolji igrač HNL-a: 'Neću igrati toliko dugo da dočekam stadion!'

Ove godine nije bilo dvojbe. Prema kapetanima naših prvoligaša, najbolji nogometaš u hrvatskoj ligi je Bruno Petković. Rezultat je to 21. izbora koji je proveo T-portal. Petković je ponio naslov s 28 bodova više od drugoplasiranog napadača Hajduka Marka Livaje, koji je slavio zadnje dvije godine.

– Ovo mi znači puno, najljepša je nagrada ona kada znaš da je dodijeljena objektivno. To su igrači protiv kojih igram i nije uvijek prijateljska atmosfera na terenu. Uvijek sam pokazivao respekt prema protivnicima i pokušat ću nastaviti s još boljim igrama – počeo je Petković.

VIDEO Bruno Petković dobitnik je nagrade "Kapetani biraju"

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Uvijek može bolje

Dinamo je prvi dio sezone završio na trećem mjestu, sedam bodova iza Hajduka.

– Uvijek može bolje, iskreno gledam svoje sezone i svoj osobni učinak po onome što radi momčad. Ja sam prvenstveno momčadski igrač pa sam uvjeren da je moglo bolje. Prekidala me ozljeda, to su stvari na koje ne možeš utjecati. Imat ćemo te dvije zaostale utakmice, bit će zahtjevno. Ništa nije gotovo, imamo 19 utakmica do kraja. Sve je moguće, puno bodova je u igri.

Koliko je momčad bila pod pritiskom?

– Igranje u Dinamu nosi pritisak, velika su očekivanja i kad se dogodi sezona u kojoj nisi na čelu i zaostaješ, trebaš hvatati protivnika... Ovo nam je možda i najteža sezona u HNL-u. Kada pogledaš s druge strane, 50 godina smo bili bez europskog proljeća pa smo četiri puta prezimili u posljednjih šest godina. To je velik uspjeh bez obzira na to što podcjenjujemo to natjecanje. Puno uspona i padova, bilo je situacija gdje smo svi mogli bolje, od kluba, mene i momčadi, učimo iz svojih grešaka i nadam se da ćemo iduću polusezonu konsolidirati sve redove, svi zajedno i dovesti Dinamo tamo gdje pripada.

GALERIJA Dinamo i Hajduk bez pogodaka na Maksimiru! VAR poništio gol Dinama

Koga bi Petković izabrao za najboljeg u HNL-u?

– Imam jako dobrih suigrača u Baturini, Mišiću, Ristovskom, imam jako dobrih protivnika u Livaji, Mierezu, Labroviću. Liga je jako dobra i podiže se kvaliteta HNL-a iz godine u godinu. Europski rezultati to ne prate, ali fali nam možda iskorak u infrastrukturi, školi i svemu te da drugi naprave iskorak u Europi. To je sve proces i mislim da će hrvatski nogomet rasti bez obzira na ovaj period u kojem liga stagnira.

Bilo bi lijepo da kao igrač Dinama dočekate novi stadion?

– Ne vjerujem baš da ću toliko dugo igrati. Nadam se da će se stadion brzo sagraditi, ali nisam toliko upućen u to pa ne mogu komentirati. Hoću li igrati dugo kao Modrić? On je drukčiji tip igrača. Moj posao je najljepša stvar na svijetu za mene. Volio bih igrati što je dulje moguće.

Zaslužio sam karton

Opet je komentirao zadnji derbi.

– Nisam bio na nivou, mogao sam puno bolje. Žao mi je što se piše da je najbolji akter utakmice bio sudac, ja sam prvi u više navrata zaslužio žuti karton, kao i drugi igrači koji su napravili ratničku atmosferu. Imao sam previše grubih poteza, iako sam dobar s Uremovićem i Šarlijom.

VEZANI ČLANCI:

Sergej Jakirović je prolazio kroz teško razdoblje, je li imao vašu podršku?

– Treneri su uvijek imali podršku svlačionice i to vam garantiram, bar dok sam ja u Dinamu. Znate kakav sam i nikad nisam imao problema reći nekom treneru u lice bilo što. Bilo je rasprava s prijašnjim trenerima, nikad nisam bio lik koji je štedio sebe i ostale, samo s ciljem da momčad bude bolja, da bude bolja kohezija između stožera i igrača.

Dinamo će u šesnaestini finala Konferencijske lige igrati protiv Betisa!

– Jako dobar protivnik, igra odličnu ligu. Ne znam ništa o njima, ali imat ćemo vremena za pripremu. Mislim da ćemo biti spremni. Ne gledam s nekim oduševljenjem niti sam tužan, dobra ekipa koja želi igrati nogomet. Očekujem dobrog suparnika – kazao je Petković.

GALERIJA Dinamo unutar 10 minuta srušio Ballkani (3:0) i osigurao europsko proljeće

Ždrijeb je komentirao i Jakirović:

– Jedan od najtežih protivnika kojeg smo mogli dobiti uz Ajax i Olympiacos. Ništa, treba ih dobro skautirati, dobro se spremiti za njih i pokušati sve napraviti da, pošto prvu igramo u gostima, imamo povoljan rezultat za uzvrat kako bi mogli napraviti sve da ih pokušamo eliminirati – rekao je Jakirović.

Komentirao je činjenicu da je Betis u skupini Europske lige završio na trećem mjestu, iza Sparte koja je izbacila Dinamo.

– Kad smo ispali od Sparte Prag, bilo je da je to slabašna, prosječna momčad, a ja sam skautirao Spartu protiv Kopenhagena koji je prošao u osminu finala Lige prvaka. Tada su Danci imali jako tešku utakmicu u Pragu, a Sparta je prošla u osminu finala Europske lige iz jako zahtjevne skupine tako da se ispostavilo da je to jako dobra momčad, što smo mi, naravno, znali – zaključio je Jakirović.

VIDEO Mislav Oršić sve bliže povratku: Vratio se treninzima na Maksimiru i vraća se u formu