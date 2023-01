Ovaj poraz je katastrofa za Hrvatsku! Sada smo u jako teškoj situaciji

Uvjerljiv poraz od Egipta (22:31) jako nas je udaljio od željenog plasmana u četvrtfinale SP-a, što je bio zacrtani cilj uoči odlaska u Švedsku. Naime, sada je jasno da u drugi krug možemo prenijeti samo dva boda (u slučaju da u preostala dva kola pobijedimo SAD i Maroko), a onda ćemo se križati s skupinom iz koje će dalje sigurno Danska, te još dvije reprezentacije između Tunisa, Belgije i Bahreina. Za očekivati je da će iz te skupine četiri boda prenijeti Danska, kao što će iz naše četiri boda, sada je to vrlo izgledno, prenijeti Egipat.

U novonastaloj grupi bit će šest reprezentacija, po tri iz naše grupe G i iz grupe H, a u četvrtfinale će samo dvije. To znači da bismo za prolazak dalje sigurno trebali pobjedu protiv Danske i preostale dvije reprezentacije iz skupine H, no možda nam ni to ne bi bilo dovoljno za prolazak dalje!

Naime, postoji izgledna šansa da bi se u tom slučaju zatvorio krug između nas, Danske i Egipta. U slučaju da mi pobijedimo Dansku, a Danska Egipat, obzirom na večerašnji uvjerljivi poraz protiv Egipćana u tom bi krugu Hrvatska bila bez izgleda. Naravno, do prva dva mjesta mogli bismo jedino pod uvjetom da dođemo do uvjerljive pobjede nad Danskom, a tako nešto s ovakvom igrom teško je očekivati. Naši su znali da je ova utakmica protiv Egipta bila presudna za prolazak dalje, ali kauboji su svejedno bili neprepoznatljivi. I sada se, nažalost, čini izglednije da ni drugi put zaredom na SP-u nećemo među osam najboljih. No, ne treba se predati dok god postoje šanse za preokretom.