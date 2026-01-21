Ovaj luksuz mnogima je nedostižan: Pazite koliko košta sat Novaka Đokovića. Cifra je 'prava sitnica'

Dok teniski svijet s nestrpljenjem prati svaki Novakov udarac na Australian Openu, gdje 38-godišnji fenomen lovi svoju nevjerojatnu 25. Grand Slam titulu, njegov partner, švicarski proizvođač luksuznih satova Hublot, iskoristio je prestižni LVMH Tjedan satova u Milanu kako bi svijetu predstavio projekt koji nadilazi klasično urarstvo. Predstavljena je trilogija satova "Big Bang Tourbillon Novak Djokovic GOAT Edition".

Precision at its highest level.#Hublot

Na Novakovom zglobu u Melbourneu već blista plavi model, simbol njegove dominacije na tvrdoj podlozi. Koncept koji stoji iza ove jedinstvene serije genijalno je jednostavan, a opet duboko simboličan. Kolekcija broji točno 101 sat, što odgovara broju profesionalnih turnira koje je Đoković osvojio do studenog 2025. godine. No, priča tu tek počinje. Satovi dolaze u tri različite boje, od kojih svaka predstavlja jednu od tri teniske podloge na kojima je ostvarivao svoje trijumfe. Najbrojnija je plava serija, koja sa 72 primjerka slavi njegove pobjede na tvrdoj podlozi. Slijedi narančasta, koja u 21 primjerku odaje počast njegovim osvajanjima turnira na zemlji, dok je najekskluzivnija zelena, sa svega osam komada posvećenih pobjedama na travnatim terenima. Ono što ovu kolekciju čini živim organizmom jest Hublotovo obećanje: ovo nije limitirano izdanje. Za svaku buduću Novakovu titulu, proizvest će se novi sat u boji podloge na kojoj je pobjeda izborena, čime će se ova nevjerojatna kronika nastaviti ispisivati. Cijena svakog od ovih remek-djela urarstva i sportske povijesti iznosi 115.000 eura.

Kućište i okvir sata, promjera 44 milimetra, izrađeni su od jedinstvenog kompozitnog materijala stvorenog stapanjem recikliranih dijelova Đokovićevih osobnih Head reketa i komadića Lacoste polo majica koje je nosio tijekom svojih povijesnih sezona. Za izradu cjelokupne serije bilo je potrebno dvanaest plavih, četiri narančaste i dvije zelene majice te dvanaest reketa, čiji su fragmenti sada vidljivi u mramornoj teksturi kućišta. Središnji dio kućišta izrađen je od materijala Titaplast, najjačeg polimera na svijetu, koji posjeduje mehanička svojstva slična titaniju, ali uz znatno manju masu. Zahvaljujući ovoj fuziji inovativnih materijala, cijeli sat teži svega 56 grama, što je lakše od standardne teniske loptice i omogućuje Novaku da ga bez problema nosi i tijekom najnapornijih mečeva.

The Hublot Big Bang Tourbillon Novak Djokovic GOAT Edition reveals a movement like no other: a 3D lattice mainplate laser-machined to resemble the strings of a tennis racquet. This 56-gramme tourbillon is packed with obsessive details. Read the story here: https://t.co/v5LKgiH7fd pic.twitter.com/WswfSvUDST — Time and Watches (@time_watches) January 20, 2026

Pažnja posvećena detaljima koji evociraju tenis vidljiva je na svakom milimetru sata. Šest prepoznatljivih titanijskih H-vijaka koji pričvršćuju okvir sata posebno su dizajnirani i oblikovani poput minijaturnih teniskih loptica. Umjesto tradicionalnog i težeg safirnog stakla, Hublot je iskoristio Gorilla Glass, inovativno staklo poznato iz svijeta pametnih telefona, koje je dvostruko lakše, a iznimno otporno na ogrebotine. Priča se nastavlja na remenu, izrađenom od bijele teleće kože s reljefnom teksturom koja vjerno oponaša izgled i osjećaj gripa, trake kojom se omata drška teniskog reketa. Uz sat dolaze i dodatni remeni, uključujući i onaj od bijele gume, a svi se mogu lako mijenjati zahvaljujući Hublotovom "One Click" sustavu.

Prava čarolija tehnike i dizajna otkriva se pogledom na pozadinu sata. Inženjeri Hublota uspjeli su osnovnu ploču mehanizma oblikovati u trodimenzionalnu rešetkastu strukturu koja izgleda poput napetih žica na Đokovićevom reketu. Svaka "žica" debela je svega 0,55 milimetara, a cijela ploča, izrađena iz jednog komada metala tehnikom laserskog graviranja, presvučena je crnim PVD premazom. Na njoj se ponosno ističe Novakov prepoznatljivi "ND1" logo. Kroz tu zamršenu mrežu nazire se bubanj opruge, dekoriran tako da podsjeća na tenisku lopticu. Na prstenu koji okružuje mehanizam ugraviran je individualni broj svakog sata, kao i riječi "Greatest Of All Time", kao konačna potvrda statusa čovjeka kojem je posvećen.

Ova izvanredna kolekcija nastavak je partnerstva koje je započelo u kolovozu 2021. godine. Temelji za ovakav pristup postavljeni su još krajem 2024. godine predstavljanjem modela Big Bang Unico Novak Djokovic, koji je prvi uveo koncept korištenja reciklirane sportske opreme. Taj je sat, izrađen od reketa i majica iz rekordne 2023. godine kada je osvojio svoj 24. Grand Slam, pokazao da suradnja Hublota i Đokovića nije samo marketinški potez.