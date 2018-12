Ova sjajna Norvežanka je ženski Messi, a pamte je po pitanju zna li twerkati

Nakon što se pomalo slegla sva fama oko osvajanja Zlatne lopte Luke Modrića, oko toga tko ga priznaje kao najboljeg na svijetu, a tko ne i zašto... bio bi red da se fokus stavi i na ženski nogomet. Jedino što je zapamćeno s večeri dodjele Ballon d’Or jest incident u kojemu je DJ Martin Solveig najbolju nogometašicu svijeta Adu Hegerberg pitao zna li “twerkati”.

Tumačilo se to na svakojake načine, no to bi moglo biti samo njegovo mišljenje o ženskom nogometu. Možda i ne, tko će znati. No, ako jest, potpuno je u krivu. Jer, vjerovali ili ne, Ada nogomet igra bolje od mnogih muških joj kolega.

Zato je i primala prvi Ballon d’Or koji je ikada došao u ruke nekoj nogometašici.

Tako da, uzmemo li u obzir sve, u pozadini cijele ceremonije odvijala se još jedna priča jednako važna za nogomet kao i ona Modrićeva.

S Lyonom osvaja sve

– Bila je to nevjerojatna noć za žene općenito i žene koje igraju nogomet. Doista želim zahvaliti France Footballu. Važno je pokazati koliko je ovo veliki korak unaprijed za ženski nogomet – rekla je Ada nakon što je primila nagradu.

Norvežanki su tek 23 godine, a od potpisa za Lyonovu vrstu još 2014. godine zabila je 120 golova u 95 nastupa.

Pomogla je tako ekipi da osvoji četiri uzastopna francuska naslova, tri Kupa i čak tri uzastopne titule europskih prvakinja. Tako da bi lagao onaj koji bi rekao kako nije talentirana ili kako ovo priznanje nije zaslužila.

A kao “ženski Lionel Messi”, kako zovu Adu, namučila se da bi došao do vrha.

Rođena je u norveškom gradu Moldeu, a odrasla u Sunndalsøri gdje je i igrala za Sunndal Fotball zajedno sa starijom sestrom Andrine. Obitelj se 2007. godine preselila u Kolbotn gdje je Ada za tamošnju ekipu debitirala s 15 godina. Tada je svima pokazala o kakvoj klasi igračice se radi.

Postala je prva napadačica lige i proglašena je najboljom mladom igračicom godine. Od tog svog profesionalnog početka prikupila je više od 250 pogodaka u cijeloj karijeri, uključujući i rekordnih 15 u Ligi prvaka u sezoni 2017./2018. kada je s Lyonom osvojila klempavi pehar.

Norvešku je uskoro zamijenila Bundesligom, 2013. godine potpisala je za Turbine Potsdam, a igru koju je pokazivala ondje dovela ju je do vrha europskog nogometa – francuskog kluba Lyona.

Karijera je to koje se nitko ne bi posramio, posebice zato što je tek praktički na početku... Štoviše, mnogi napadači sadašnje svjetske klase mogu se samo ugledati u lik i djelo mlade Norvežanke, a mnogi pak nogometaši na koncu svoje karijere nisu postigli ni približno ono što je Ada na svom početku.

Kako i ne bi kada je u svoju sportsku priču krenula od rane dobi. Već sa sedam godina moglo se vidjeti da će ostaviti traga u svjetskom nogometu.

– Odrasla sam igrajući nogomet s dečkima, to je bila nekako prirodna stvar za mene i sestru Andrine. Igrali smo se svi zajedno negdje do 13-14 godine – rekla je u jednom intervjuu Ada pa dodala:

– Da budem iskrena, nisam gledala toliko ženskog nogometa kad sam bila mlađa, a moja omiljena momčad je Arsenal i uvijek sam voljela gledati Thierryja Henryja u njegovu najboljem razdoblju karijere. Mislim da je tada bio najbolji igrač svijeta. Njegova kretanja s loptom i želja da uvijek zabije još više pogodaka – bio je čista klasa.

I sama pazi na svoju igru, stil i svaki detalj i na terenu, ali i van njega...

– Radim na malim detaljima otkako sam bila jako mlada. Mislim da je ono što vam omogućava da dugo trajete naporan rad i predanost, radeći na malim stvarima i mislim da su moje sezone rezultat toga.

Za napredak joj je puno pomogao i dolazak u Lyon.

– Dosta sam se razvila otkako sam došla u Lyon. Dolazak tamo i igranje sa svim tim igračicama svjetske klase stvarno me pogurao – rekla je Ada.

Ženski nogomet se ne poštuje

Iako je svojim uspjehom utabala put i drugim igračicama, Ada priznaje kako je teško istaknuti se jer u Norveškoj nema mnogo prilika za žene u nogometu, u odnosu na prilike koje dobivaju muški kolege.

– Nogomet je najveći sport u Norveškoj za djevojke i to već godinama, ali istodobno djevojke nemaju iste mogućnosti kao i dječaci. Norveška ima veliku povijest ženskog nogometa, ali sada je teže. Prestali smo razgovarati o razvoju i ostale zemlje su nas pretekle. Mislim da je sve to pitanje poštovanja i mislim da se ženski nogomet ne poštuje u mjeri u kojoj bi trebao.

Pokušala je sve to promijeniti i svojim dobrim igrama za reprezentaciju. Za norvešku vrstu debitirala je 2011. godine. Igrala je od tada na nekoliko velikih prvenstava i isticala se brojem pogodaka. U siječnju 2016. Hegerberg je nagrađena norveškom Zlatnom loptom, nagradom koja se daje najboljem nogometašu u državi. Ona je bila prva žena koja ju je osvojila nakon 20 godina! Ali njezina reprezentativna priča trenutačno je pauzirana. Prošle je godine odlučila kako će se odmoriti od nastupa za Norvešku. Stanje s poštovanjem prema ženskom nogometu nije se promijenilo, a iako je ona razočarana time, nogomet joj je i dalje najvažniji.

– Nogomet je ono što me zanima i on mi je broj jedan u životu, ali volim vrijeme provoditi s najboljim prijateljima i obitelji. Uz to volim i čitati knjige. Puno sam ih pročitala da budem iskrena. Neke norveške su mi najdraže, ali čitam sve; od biografija do romana.