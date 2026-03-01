FOTO Siniša Cmrk bio je jedan od najpopularnijih voditelja: Evo gdje je, što radi i kako danas izgleda

Ipak, nedavno je iznenadio javnost pokretanjem prvog hrvatskog ureda za optimizam sa sjedištem u Otočcu. Iako izbjegava medije, Cmrk i dalje plijeni pozornost; tako su ga nedavno prolaznici i fotografi Pixsella uočili na zagrebačkom Trgu bana Jelačića dok je fotografirao plišanog medvjedića.
Viđen je i na Sljemenu u sklopu aktivnosti svog ureda, a na društvenim mrežama ističe angažman u Globalnom Institutu Optimizma. Gostujući u RTL Direktu, pojasnio je zašto je odabrao baš Liku: "Formalno smo stavili sjedište u Otočcu jer smatramo da je to potencijalno najoptimističnija regija i to ćemo sada dokazati.