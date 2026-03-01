FOTO Siniša Cmrk bio je jedan od najpopularnijih voditelja: Evo gdje je, što radi i kako danas izgleda

Rijetki su oni u Hrvatskoj koji se ne sjećaju kultnog Turbo limach showa i njegova karizmatičnog domaćina Siniše Cmrka.
Foto: Youtube Screenshot
Upravo je ta emisija bila odskočna daska za brojne današnje glazbene zvijezde, poput Ivane Kindl, Natali Dizdar i Saše Lozara.
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
. Otkako je show prestao s emitiranjem prije više od dvadeset godina, Cmrk je nestao iz javnosti, posvetivši se mirnijem životu na farmi i pisanju literature za djecu.
Foto: HRT screenshot
Ipak, nedavno je iznenadio javnost pokretanjem prvog hrvatskog ureda za optimizam sa sjedištem u Otočcu. Iako izbjegava medije, Cmrk i dalje plijeni pozornost; tako su ga nedavno prolaznici i fotografi Pixsella uočili na zagrebačkom Trgu bana Jelačića dok je fotografirao plišanog medvjedića.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Viđen je i na Sljemenu u sklopu aktivnosti svog ureda, a na društvenim mrežama ističe angažman u Globalnom Institutu Optimizma. Gostujući u RTL Direktu, pojasnio je zašto je odabrao baš Liku: "Formalno smo stavili sjedište u Otočcu jer smatramo da je to potencijalno najoptimističnija regija i to ćemo sada dokazati.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Svoj povratak na male ekrane zabilježio je u listopadu 2024. godine gostovanjem u HRT-ovoj emisiji "Dobro jutro Hrvatska".
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Tom su mu se prigodom pridružili članovi novoosnovane Podravske gorčine garde, udruge posvećene očuvanju tradicije, starih obrta i domoljublja, uz promicanje zajedništva svih onih koji vole Podravinu.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Marijan Susenj/PIXSELL
Foto: Marijan Susenj/PIXSELL
Foto: Marijan Susenj/PIXSELL
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Foto: Martina Popovcic/PIXSELL
Foto: Davor Visnjic/Vecernji list
Foto: Jurica Galoic/24sata
Foto: Jurica Galoic/24sata
Foto: Youtube Screenshot
Foto: Youtube Screenshot
Foto: Youtube Screenshot
