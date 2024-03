Otpisivati Hajduk moglo bi biti pogubno. Sve se može okrenuti za par dana, ali tu je i ključno pitanje

Dinamo je pobijedio Hajduk u derbiju 28. kola hrvatske nogometne lige. Ne bi bilo pošteno prema Splićanima napisati da su ispali iz kombinacija za titulu prvaka, jer to uostalom nije ni točno. Da bi ispali iz kombinacija, trebali bi izgubiti i na Rujevici i protiv Osijeka, a vjerojatno ni onda matematički ne bi sve bilo odlučeno. To da vjerojatno neće uzeti titulu prvaka sad je stvar samo dojma, a uskoro bi, nastavi li se ovakav trend rezultata, mogla postati i stvar matematike. A matematika je egzaktna znanost, za razliku od dojma kojeg samo - ima svatko. A dojmovi su različiti.

Hajduk je, vjerovali ili ne, samo na sedam bodova zaostatka. Zašto samo? Pa zato jer će, ako primjerice dobije na Rujevici u sljedećem kolu, Rijeci doći na samo četiri boda zaostatka. Samo četiri. I Dinamo bi onda opet bio tu negdje, opet između, pa bismo se vratili u velike sfere neizvjesnosti. Do kraja prvenstva ostalo je još osam, a za Dinamo devet utakmica. U ta 24 boda koja morate osvojiti stanu pobjede, ali i porazi, posrtaji, oduševljenja i kiksevi koji se nisu smjeli dogoditi. Svaka priča o tituli prvaka i o tome da je netko može ili ne može uzeti treba, naprosto mora još malo pričekati. Na koncu, nije li lani Arsenal imao sličnu prednost pred Cityjem u ovako kasnoj fazi sezone? Imao je osam bodova nad Cityjem na početku travnja 2023. godine. A pehara nigdje...

Otpisivati Hajduk dakle, bilo bi pogubno, ali se zato Dinamu mora odati priznanje na onome što su napravili. Znali su kako treba utišati bijele i Poljud koji je grmio devedeset minuta. Je li igračima Hajduka opet bio kriv pritisak ili nešto drugo, teško je reći, to jest, to moraju znati oni sami. Ako jest, onda je zaista posrijedi problem u glavama kojeg se ne mogu riješiiti čitave generacije onih koji igraju u Hajduku. Onda kad se očekuje da pobjeđuju i drže prednost koju su kroz jesen stvarali, oni podbace i izgube gotovo sve nade da će se na kraju sezone dogoditi ono što priželjkuju.

Dinamo je osokoljen slavljem na Poljudu već krenuo u pripremu kup-utakmice u srijedu. Potpuno će to biti drugačija partija od ove za bodove, utakmica u kojoj se možda i neće ići "do gole kosti" kao ove subotnje večeri, ali trofej je i jednima i drugima jako bitan. Doduše, Hajduku je to "manje-više", jer navijači priželjkuju titulu prvaka... Hajduk mora u Rijeku, nakon toga ga doma čeka Osijek, a Rijeka i Dinamo će još jednom međusobno odmjeriti snage. Bitka nije gotova, a samo ona momčad koja bude dosljedna kod osvajanja bodova, hodajući pritom stepenicu po stepenicu, prva će presjeći ciljnu vrpcu krajem svibnja.