Otkriveno je kada se održava ždrijeb za SP. Trump najavio veliku vijest

Ždrijeb skupina Svjetskog prvenstva 2026., koje će se od 11. lipnja do 19. srpnja igrati u SAD-u, Meksiku i Kanadi, održat će se 5. prosinca u Kennedy Centeru u Washingtonu. Ovu informaciju potvrdio je američki predsjednik Donald Trump, istaknuvši kako je to velika čast za glavni grad Sjedinjenih Država.

Predstojeće Svjetsko prvenstvo donosi i povijesnu novost: prvi put će sudjelovati 48 reprezentacija, raspoređenih u 12 skupina po četiri momčadi. U osminu finala plasirat će se čak 32 ekipe, a ukupno će biti odigrane 104 utakmice: 78 u SAD-u te po 13 u Kanadi i Meksiku.

Hrvatska je kvalifikacije otvorila pobjedama protiv Gibraltara i Češke, a u rujnu je čekaju susreti s Farskim Otocima i Crnom Gorom. Hoće li se naći u prvoj ili drugoj jakosnoj skupini, znat će se tek po završetku kvalifikacija.