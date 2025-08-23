Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 48
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
BREAKING
Do kraja vikenda iskoristi akcijske cijene digitalne pretplate. Imamo sjajan dar uz e-novine!
Poslušaj
Prijavi grešku
NOVI DIRIGENT

Legendarni nogometaš otkrio što Modrić radi suigračima na treningu Milana: 'Pa to je nevjerojatno'

Coppa Italia - AC Milan v Bari
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Vecernji.hr
23.08.2025.
u 11:30

Posebno se Vieri dotaknuo našeg Luke Modrića koji će biti novi dirigent veznog reda Milana, navijači od njega imaju velika očekivanja kao i trener Max Allegri.

Legendarni talijanski nogometaš Christian Vieri u velikom razgovoru za Gazzettu dello sport najavio je početak nove sezone u Serie A. Posebno se Vieri dotaknuo našeg Luke Modrića koji će biti novi dirigent veznog reda Milana, navijači od njega imaju velika očekivanja kao i trener Max Allegri. 

- Konačno igramo. I bit će to najteže prvenstvo u posljednjih 10-15 godina, teško za sve. Napoli je prvak i u teoriji bi trebali biti momčad koju će svi ganjati, ali danas, čak i prije zatvaranja prijelaznog roka, Inter ima najdublju i najkompletniju momčad u Serie A. Svi igrači koji su pobijedili Barcelonu u nevjerojatnoj noći prije četiri mjeseca još su uvijek tamo. Sad je već dosta žaljenja za tim finalom. Rana je bila duboka, ali vrijeme liječi sve. Moramo razmišljati o pripremi i osvajanju trofeja koji su nam izmakli, sjećajući se da nije normalno doći do dva finala Lige prvaka u tri godine. Priznajem da nisam očekivao izbor Chivua: nakon Simonea zamišljao sam iskusnijeg trenera, ali Inter je dobro učinio što je slijedio njegov put: Cristian je mlad, ima jasne ideje, vodstvo i poznaje okruženje. Sada ćemo ga vidjeti u akciji i znatiželjan sam - rekao je Vieri. 

- Luka Modrić? Beskrajna klasa, iskustvo, pa čak i medijska privlačnost jer ih svi žele vidjeti, znak da je Serie A sve važnija. De Bruyne je napustio Guardiolu zbog Contea, i to je značajan izbor: s Antoniom radite dvostruko ili trostruko, to znači povratak u igru ​​s više od 30 godina. Što se tiče Modrića, izravno sam pitao svog prijatelja Bernarda Corradija, sada Allegrijevog pomoćnika: rekao mi je da je Luka sve svoje prve lopte na treningu igrao s dodavanjem bez gledanja, vanjskom. Nevjerojatno! S njim je Milan napravio ogroman uspjeh jer godine nisu bitne na ovoj razini - otkrio je slavni napadač. 

- Milan se trebao vratiti na pravi put i angažirao je najboljeg mogućeg trenera kako bi to postigao: Allegri donosi smirenost, razumije pritisak i zna kako pobjeđivati. Vidjet ćemo kako će se Boniface prilagoditi, ali Max je također pravi čovjek da iz Leaoa izvuče najbolje. Ovo mora biti njegova godina, godina dosljednosti, a ne samo bljeskova briljantnosti - smatra bivši član rossonera i Intera. 

Poruka Daliću osvanula u Zagrebu. Na zidu stoji sedam riječi
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Milan Luka Modrić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još