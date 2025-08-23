Legendarni nogometaš otkrio što Modrić radi suigračima na treningu Milana: 'Pa to je nevjerojatno'

Legendarni talijanski nogometaš Christian Vieri u velikom razgovoru za Gazzettu dello sport najavio je početak nove sezone u Serie A. Posebno se Vieri dotaknuo našeg Luke Modrića koji će biti novi dirigent veznog reda Milana, navijači od njega imaju velika očekivanja kao i trener Max Allegri.

- Konačno igramo. I bit će to najteže prvenstvo u posljednjih 10-15 godina, teško za sve. Napoli je prvak i u teoriji bi trebali biti momčad koju će svi ganjati, ali danas, čak i prije zatvaranja prijelaznog roka, Inter ima najdublju i najkompletniju momčad u Serie A. Svi igrači koji su pobijedili Barcelonu u nevjerojatnoj noći prije četiri mjeseca još su uvijek tamo. Sad je već dosta žaljenja za tim finalom. Rana je bila duboka, ali vrijeme liječi sve. Moramo razmišljati o pripremi i osvajanju trofeja koji su nam izmakli, sjećajući se da nije normalno doći do dva finala Lige prvaka u tri godine. Priznajem da nisam očekivao izbor Chivua: nakon Simonea zamišljao sam iskusnijeg trenera, ali Inter je dobro učinio što je slijedio njegov put: Cristian je mlad, ima jasne ideje, vodstvo i poznaje okruženje. Sada ćemo ga vidjeti u akciji i znatiželjan sam - rekao je Vieri.

- Luka Modrić? Beskrajna klasa, iskustvo, pa čak i medijska privlačnost jer ih svi žele vidjeti, znak da je Serie A sve važnija. De Bruyne je napustio Guardiolu zbog Contea, i to je značajan izbor: s Antoniom radite dvostruko ili trostruko, to znači povratak u igru ​​s više od 30 godina. Što se tiče Modrića, izravno sam pitao svog prijatelja Bernarda Corradija, sada Allegrijevog pomoćnika: rekao mi je da je Luka sve svoje prve lopte na treningu igrao s dodavanjem bez gledanja, vanjskom. Nevjerojatno! S njim je Milan napravio ogroman uspjeh jer godine nisu bitne na ovoj razini - otkrio je slavni napadač.

- Milan se trebao vratiti na pravi put i angažirao je najboljeg mogućeg trenera kako bi to postigao: Allegri donosi smirenost, razumije pritisak i zna kako pobjeđivati. Vidjet ćemo kako će se Boniface prilagoditi, ali Max je također pravi čovjek da iz Leaoa izvuče najbolje. Ovo mora biti njegova godina, godina dosljednosti, a ne samo bljeskova briljantnosti - smatra bivši član rossonera i Intera.