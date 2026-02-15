Naši Portali
FALILO JOJ 28 TISUĆINKI SEKUNDE

Drama hrvatske predstavnice na Olimpijskim igrama, pravila su za nju bila surova...

Short Track Speed Skating - Women's 500m - Heats
YVES HERMAN/REUTERS
Autor
Patrik Mršnik
15.02.2026.
u 08:13

Najbolja hrvatska brza klizačica Valentina Aščić na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu proživjela je jednu od najbizarnijih sportskih nepravdi. Unatoč fantastičnoj utrci i vremenu s kojim bi u većini drugih skupina pobijedila, surova pravila i nevjerojatna nesreća sa ždrijebom zaustavili su je na putu prema četvrtfinalu utrke na 1000 metara

Sport je ponekad okrutan, a to je na svojoj koži na najteži mogući način osjetila naša predstavnica u brzom klizanju na kratke staze, Valentina Aščić. Na svojim drugim Olimpijskim igrama, nakon što je ponosno nosila hrvatsku zastavu na otvaranju, 27-godišnja Zagrepčanka doživjela je dramu kakva se rijetko viđa. U kvalifikacijama na 1000 metara našla se u daleko najjačoj i najbržoj skupini, rame uz rame s apsolutnim favoritkinjama za medalje, Korejkom Minjeong Choi i Kanađankom Kim Boutin. Takav ždrijeb u startu je značio da će za prolazak trebati čudo i utrka života, a Valentina je upravo to i isporučila.

Sustav kvalifikacija u ovom dinamičnom sportu jasan je, ali i nemilosrdan: iz svake od osam skupina u četvrtfinale idu prve dvije klizačice, a pridružuju im se još četiri najbrže trećeplasirane. Valentina je cijelu utrku vodila bitku za treće mjesto s Talijankom Chiarom Betti. U samoj završnici, u posljednjim metrima, hrabro je napala, no Talijanka je uspjela zadržati poziciju i ciljem proći za nevjerojatnih 28 tisućinki sekunde ispred naše predstavnice. Taj treptaj oka značio je kraj olimpijskog sna u ovoj disciplini, jer se s četvrtog mjesta, bez obzira na vrijeme, ne može dalje.

A upravo je vrijeme koje je Aščić postigla ono što cijelu priču čini sportskom tragedijom. Njezina skupina bila je toliko brza da je Valentina sa svojim vremenom od 1:27.863 bila brža od čak pet pobjednica drugih kvalifikacijskih skupina i ukupno 14 klizačica koje su izborile plasman u četvrtfinale. Da ju je ždrijeb smjestio u bilo koju od tih pet sporijih utrka, ne samo da bi prošla dalje, nego bi to učinila kao pobjednica skupine. Ovako, zbog surovih pravila i pukog nedostatka sreće, njezina fantastična izvedba nije nagrađena nastavkom natjecanja.

Ipak, nastup za sjajnu Zagrepčanku na Igrama u Milanu i Cortini još nije gotov. Nakon što je ranije zapela i u kvalifikacijama na 500 metara, posljednju priliku za bolji plasman imat će u petak. Tada je na rasporedu njezina najjača disciplina, utrka na 1500 metara, u kojoj više do izražaja dolazi taktika, a manje eksplozivnost na startu. Nadajmo se da će se sportska sreća tada napokon osmjehnuti Valentini, a u istoj će disciplini nastupiti i druga naša predstavnica, Katarina Burić.
Ključne riječi
Valentina Aščić ZOI 2026.

