Otkrivamo: Povratnik u vatrene danas stiže u Zagreb. Dalić ga želi umjesto igrača koji nije položio

Branič minhenskog Bayerna i hrvatske nogometne reprezentacije Josip Stanišić danas dolazi u Zagreb i bit ce danas na treningu koji počinje od 18 sati, doznaje Večernji list. To znači da je u konkurenciji za utakmicu protiv Crne Gore, iako ce imati samo jedan trening s momčadi ovaj tjedan.

Saznajemo da ga izbornik Zlatko Dalić želi na lijevom beku kojeg pokriva i u klubu, umjesto Borne Sose koji nije položio na Farskim otocima. Lijevi bek Crystal Palacea bio je najslabije ocijenjen hrvatski igrač prema SofaScoreu, a izbornik Dalić ga je očito odlučio posjesti na klupu jer nije zadovoljio njegove kriterije.

Josip Stanišić je prije dolaska u Zagreb dobio kćer, a od siječnja 2024. godine ima i sina. Podsjetimo, bayernovac je propustio prošlu utakmicu vatrenih u petak, nije se znalo hoće li se uspjeti priključiti suigračima, ali čini se kako je taj slučaj sada riješen. Također, Dalićeva presica održat će se u 17:15 na Maksimiru, a presica našeg legendarnog Roberta Prosinečkog kao izbornika Crne Gore u 18:45 sati.

Podsjetimo, Dalić je u ponedjeljak na tiskovnoj konferenciji u Hiltonu otkrio kako je Stanišić dobio nekoliko dana slobodno jer očekuje rođenje djeteta i kako je, za razliku od svadbe sestre Luke Sučića, to događaj koji se ne može planirati. Iz istih je razloga prošle jeseni reprezentativnih obveza oslobodio Cityevog veznjaka Matea Kovačića.