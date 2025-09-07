Otkrivamo: Povratnik u vatrene danas stiže u Zagreb. Dalić ga želi umjesto igrača koji nije položio

Branič minhenskog Bayerna i hrvatske nogometne reprezentacije Josip Stanišić danas dolazi u Zagreb i bit ce danas na treningu koji počinje od 18 sati, doznaje Večernji list. To znači da je u konkurenciji za utakmicu protiv Crne Gore, iako ce imati samo jedan trening s momčadi ovaj tjedan.
Saznajemo da ga izbornik Zlatko Dalić želi na lijevom beku kojeg pokriva i u klubu, umjesto Borne Sose koji nije položio na Farskim otocima. Lijevi bek Crystal Palacea bio je najslabije ocijenjen hrvatski igrač prema SofaScoreu, a izbornik Dalić ga je očito odlučio posjesti na klupu jer nije zadovoljio njegove kriterije.
Josip Stanišić je prije dolaska u Zagreb dobio kćer, a od siječnja 2024. godine ima i sina. Podsjetimo, bayernovac je propustio prošlu utakmicu vatrenih u petak, nije se znalo hoće li se uspjeti priključiti suigračima, ali čini se kako je taj slučaj sada riješen. Također, Dalićeva presica održat će se u 17:15 na Maksimiru, a presica našeg legendarnog Roberta Prosinečkog kao izbornika Crne Gore u 18:45 sati.
Podsjetimo, Dalić je u ponedjeljak na tiskovnoj konferenciji u Hiltonu otkrio kako je Stanišić dobio nekoliko dana slobodno jer očekuje rođenje djeteta i kako je, za razliku od svadbe sestre Luke Sučića, to događaj koji se ne može planirati. Iz istih je razloga prošle jeseni reprezentativnih obveza oslobodio Cityevog veznjaka Matea Kovačića.Iščupali smo se! Hrvatska je pokazala da veliki pobjeđuju i kad ne igraju dobro
Stanišić je dosta bolji od Sose. Nije mi jasno zašto ga nije odmah bio zvao