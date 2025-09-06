Prosinečki pod žestokim pritiskom uoči vatrenih: Crnogorci pišu da je kultni Hrvat postao prošlost

Idući protivnik Hrvatske u kvalifikacijama za SP, Crna Gora, sinoć je u Podgorici poražena od Češke te sada ima minimalne šanse za odlazak na Mundijal. Izbornik Robert Prosinečki nalazi se pod velikim pritiskom medija koji smatraju da je on već bivši, a eventualni poraz od vatrenih možda i neće preživjeti.

Crnogorske Vijesti tako za legendu vatrenih pišu da je prošlost. “Već viđeno: Crna Gora izgubila od Češke (2:0) i sedmi put u povijesti, u utakmici u kojoj su naši nogometaši, unatoč taktičkoj konfuziji i nekim neprirodnim pozicijama na terenu, uložili dovoljno energije i truda da budu nagrađeni bodom. Tinejdžeri su budućnost, Prosinečki prošlost”.

''Prosinečki se tek u četvrtom kvalifikacijskom meču sjetio unijeti svježu krv – i vidio je kakav je, ne talent, već formiran igrač Andrija Bulatović, kakvu mirnoću demonstrira Milan Roganović, a za Adžića se to sve znalo i ranije. “Ipak, za sve je potrebno vrijeme: da je potegao za mlađima prije tri mjeseca u Plzenu, kada je Crna Gora praktično bez otpora pala pred istim rivalom, možda bi iz večerašnje utakmice dobio i nešto više”, dodali su.